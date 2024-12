PS ainda hesita nos candidatos autárquicos para Lisboa e Sintra

Com o processo autárquico do Porto fechado e Manuel Pizarro escolhido como candidato, com Gaia praticamente entregue a João Paulo Correia, as atenções socialistas focam-se agora nas outras duas cidades mais populosas. Lisboa e Sintra têm tido vários nomes apontados, mas está tudo por fechar. A direção mantém como objetivo que isso aconteça até ao final do ano, mas, neste momento, ainda estão a ser testados nomes e alguns deles até nas duas autarquias ao mesmo tempo. “Ainda [estamos] a avaliar”, diz um dirigente ao Observador quando confrontado com a decisão nestes dois importantes bastiões autárquicos.

Mariana Vieira da Silva é a socialista mais falada para liderar uma candidatura à Câmara Municipal de Lisboa — a própria não nega interesse –, mas o seu nome tem sido também testado, em sondagens internas, para a Câmara de Sintra, segundo apurou o Observador junto de várias fontes conhecedoras dos processos autárquicos no distrito de Lisboa.

Em Sintra, já foi feito mais do que um estudo de opinião, tendo o mais recente sido pedido pelo Largo do Rato (que é como quem diz pela direção socialista), focando-se em quatro nomes: António Mendonça Mendes (o deputado socialista que mais tem sido falado para esta candidatura), Mariana Vieira da Silva, Ana Mendes Godinho e ainda Bruno Parreira, vice-presidente de Basílio Horta em Sintra.

Estes nomes estão a ser testados em confronto com dois dos que mais se falam do lado do PSD para a mesma autarquia: Marco Almeida (que já se candidatou em Sintra por duas vezes, em 2013 e em 2017) ou Pedro Santana Lopes, que vai alimentando o sonho de correr a Belém. Ainda não há resultados deste estudo, que terá sido realizado nos últimos 15 dias, mas a conclusão será importante para a tomada de decisão que a direção tenciona articular com Basílio Horta. O autarca independente eleito em listas do PS desde 2013 é tido como um ativo de peso para a futura campanha eleitoral, numa autarquia onde os socialistas têm muito em jogo — Basílio está obrigado a sair, pela lei de limitação de mandatos.

Mas, nesta altura, a concelhia liderada por Bruno Parreira já definiu o perfil desejado, com António Mendonça Mendes a surgir como o nome preferido. O deputado socialista até já iniciou algum trabalho local, com visitas a secções do partido no concelho e também ao presidente da Câmara de Sintra. Junto da estrutura defende-se que mais do que o peso eleitoral de um nome — medido a tanta distância do ato eleitoral — importa mais a abordagem que pode trazer para o território, nomeadamente propostas que vão ao encontro das preocupações locais — que também estão a ser pesadas nestes estudos de opinião.

Em Sintra, a gestão do processo autárquico pela direção nacional é descrito entre o “muito confuso” e o “atrasado”, ouviu o Observador junto de diversas fontes. Numa autarquia em mudança de ciclo, a regra era preparar um sucessor com tempo, mas perto do prazo para escolher o nome os socialistas continuam sem certezas sobre quem vão apoiar em Sintra. “É uma das últimas grandes [Câmaras] que o PS tem”, aponta um conhecedor do concelho, que considera que esta tem de ter “uma aposta forte e com peso significativo no partido”.

Entre os três municípios mais populosos, o PS só controla Sintra. Perdeu Lisboa nas últimas autárquicas, com Fernando Medina a perder a presidência para Carlos Moedas, e o Porto já não controla desde 2001 — nem mesmo em 2017, quando conquistou as nove maiores autarquias do distrito e recuperou a liderança da Área Metropolitana do Porto.