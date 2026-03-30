PSD desvaloriza ameaças de Carneiro, mas prepara discurso contra a "irresponsabilidade"

Um animal encurralado é mais imprevisível, mas, para já, ninguém acredita que as ameaças devam ser levadas a sério. José Luís Carneiro despediu-se do Congresso do PS em Viseu com a promessa de que faria uma oposição bem mais firme ao Governo e com a garantia de que, se Luís Montenegro semear ventos, terá então de enfrentar “tempestades” — e a tempestade aqui seria um eventual chumbo do Orçamento do Estado para 2027. Até ver, no entanto, ninguém no PSD dá grande peso às palavras do líder socialista. Fundamentalmente por uma razão: o PS não está em condições de responder politicamente por uma crise que os portugueses “não entenderiam”.

É essa, pelo menos, a convicção generalizada da cúpula social-democrata. Hugo Soares, líder parlamentar, secretário-geral e número dois de facto do PSD, definiu o tom e atirou as ameaças de José Luís Carneiro para o plano das conversas de e para a “claque“. Mais delicodoce, Leonor Beleza, primeira vice-presidente do partido, deslocou-se a Viseu para garantir que os sociais-democratas “nunca se esquecem do PS” e que todas os canais de diálogo estão preservados, pedindo apenas “discrição” — não é de desvalorizar o facto de ter sido Leonor Beleza a representar o partido na reunião magna socialista e não outro dirigente menos graduado politicamente.

Esta segunda-feira, em entrevista ao Observador, Gonçalo Matias, ministro Adjunto e da Reforma do Estado, começou por reconhecer que o Executivo “não tem maioria absoluta” e, como tal, está obrigado a conversar com os dois partidos que podem viabilizar propostas e instrumentos essenciais de governação. Ao mesmo tempo, Gonçalo Matias não deixou de colocar pressão sobre José Luís Carneiro, atirando o líder socialista contra o novo Presidente da República e acenando com uma eventual penalização em caso de crise política.

“Seria muito irresponsável da parte do PS [chumbar o Orçamento]. Não acredito que esteja nesse nível de irresponsabilidade. Aliás, basta ouvir o que disse o Presidente da República e penso que isso é muito claro quanto à posição que o PS deve ter na governação. O Presidente da República falou num ciclo de três anos sem eleições. Eu próprio tenho dito que a Reforma do Estado é um desígnio nacional. O Governo precisa destes três anos para implementar estas reformas fundamentais. Quem não o permitir, seria muito irresponsável. E teria de assumir as responsabilidades dessa decisão.”

De resto, é essa a grande linha de argumentação dos ministros e dirigentes sociais-democratas ouvidos pelo Observador: José Luís Carneiro não seria “irresponsável” ao ponto de atirar o país para um crise orçamental e política. Também se regista o facto de os socialistas terem recuado uns quantos graus nas ameaças que iam fazendo pré-Congresso e que iam animando os jornais. Carneiro, como escrevia o Observador, saiu do Congresso com um mandato claro para tirar consequências de um eventual acordo PSD/Chega no Tribunal Constitucional sem virar costas a reformas. Orçamento ficou em aberto, mas, apesar dos muitos (e algo contraditórios) avisos, parece ter vencido a linha socialista que defende a estabilidade.

Mas há um ponto que os sociais-democratas não ignoram. Mesmo depois do congresso de entronização sem outros incidentes que não o desinteresse dos próprios militantes socialistas, José Luís Carneiro não deixa de ser um líder muito pressionado internamente, com uma bancada parlamentar que não foi escolhida por ele e com muita gente do partido nas televisões e nos espaços de opinião a dizer o que deve ser e fazer o PS. “José Luís Carneiro tem um problema de autoridade no partido. Está a sofrer muitas pressões para ser mais duro com o Governo. E isso pode ser um problema. Pode cometer um erro muito grave“, concede ao Observador um destacado dirigente social-democrata. Por outras palavras: Carneiro pode acabar por ceder às pressões dos setores mais radicais do partido e abrir uma crise política.

Existe, também por isso, a consciência de que é preciso dar alguns ganhos de causa a José Luís Carneiro para não o atirar para uma situação insustentável. Os sociais-democratas anotaram algumas das principais propostas com que o líder socialista se despediu do Congresso de Viseu e estão disponíveis para, em alguns casos, começar pelo menos a conversar — a proposta de reforma da Justiça prometida por Carneiro para maio pode servir de base a um acordo mais alargado.