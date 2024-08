Psicólogos, urgências, médicos de família. Governo diz que cumpriu mais cinco medidas do plano de saúde. Estão mesmo cumpridas?

A notícia do Observador saiu pouco depois das 21h30 de quarta-feira: das 15 medidas urgentes que o Governo incluiu no Plano de Emergência e Transformação na Saúde, só cinco tinham sido concluídas dentro do prazo. O plano, aprovado a 29 de maio, definia medidas de três tipos: urgentes, prioritárias e estruturantes. As urgentes eram mesmo isso: urgentes. Nas palavras do próprio Governo, “requerem implementação imediata, com o objetivo de obter resultados tangíveis num período de até três meses”.

Trata-se de um total de 15 medidas, distribuídas em cinco eixos estratégicos, que incluem temas tão diferentes como a regularização das listas de espera para cirurgias oncológicas, melhorias na linha SNS24, medidas direcionadas à saúde materno-infantil, requalificações dos serviços de urgência, aumento do número de portugueses com médico de família e reforço das respostas em saúde mental.

Ora, os três meses completaram-se esta quinta-feira com apenas um terço das medidas urgentes cumpridas. Contudo, pouco depois da publicação da notícia do Observador, o Ministério da Saúde atualizou o portal digital onde está a ser feito o acompanhamento da implementação deste plano — e adicionou mais cinco medidas urgentes ao leque das “concluídas”.

Contudo, no terreno, não é certo que as medidas estejam efetivamente cumpridas — sobretudo se for tido em conta o critério do próprio Governo, que exigia não apenas uma implementação administrativa, mas “resultados tangíveis” em três meses. Afinal, que medidas urgentes são estas que ficaram concluídas em poucas horas esta quarta-feira? Como explica o Ministério da Saúde o seu cumprimento? E o que sabemos sobre a sua implementação no terreno?

O Observador questionou o Ministério da Saúde sobre este assunto, pedindo uma confirmação sobre as razões pelas quais estas medidas foram classificadas como concluídas logo após a publicação da notícia e dados específicos sobre o que foi feito em concreto para que aquelas medidas fossem dadas como concluídas. Foram também pedidas as explicações e demonstrações concretas de como as referidas medidas já se encontram implementadas no terreno.

Em resposta, o Ministério da Saúde não clarificou os pormenores de cada uma das cinco medidas, mas assegurou que “as medidas já estavam dadas como concluídas, mas como o Portal do SNS é atualizado semanalmente, o que constava nos mapas na quarta-feira passada era o status ’em curso'”. “A atualização do portal foi feita na quarta-feira à noite“, disse o Ministério da Saúde.

Sobre a forma específica como as medidas foram concluídas, o Ministério da Saúde foi tudo menos concreto. “Adjudicação de empreitada de obras, assinaturas de portarias, abertura de concursos, recolha de dados finais…“, diz fonte do gabinete da ministra Ana Paula Martins, sem dar um exemplo concreto.