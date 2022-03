Quando o filho de 4 anos pergunta o que são as sirenes, Maxim responde: "Os maus estão a carregar em botões e temos de ficar em casa"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Por trás da Catedral de São Miguel, ergue-se um miradouro de onde se alcança quase toda a capital ucraniana. Será um local muito procurado por turistas e pelos residentes noutras alturas, mas não em tempo de guerra. A duas horas do início do recolher obrigatório excecional de 36 horas, esta terça-feira ao fim da tarde, a cidade já estava praticamente sem ninguém na rua. Apenas se encontrava ali um casal ucraniano, que decidiu levar à rua o seu filho de 4 anos, a brincar no parque infantil junto ao miradouro: cada pai de um lado do escorrega, enquanto a criança descia e voltava a subir, alheada dos horrores da violência que a vai cercando sem que ela saiba.

O pai, Maxim Budyakov, 36 anos, diretor financeiro de uma empresa de eletricidade e gás, afastou-se um pouco da mulher e do filho para falar com o Observador. Confirmou que vão tentando manter a criança à margem do stress da aproximação da guerra. A maior dificuldade tem sido explicar as sirenes que alertam a população para os ataques aéreo: “Às vezes ele pergunta o que é o barulho das sirenes. Respondemos que são os maus que carregam em botões e que por isso devemos ficar em casa e esperar o tempo que for preciso. Mas ele não está assustado. Tentamos mantê-lo calmo. Ele não compreende o que se está a passar.”

Já o pai, Maxim, não esconde a ansiedade face à incerteza dos próximos dias: “Eu estou preocupado com isto e com o que vem a seguir. Temos comida em casa para uma a duas semanas. Todos os dias vamos tentando comprar mais. Neste momento não é difícil conseguir comida. Mas tentamos armazenar comida que dê para uma a duas semanas.” A conversa é momentaneamente interrompida pelo som de um bombardeamento ao longe.