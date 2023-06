Os certificados de aforro (CA) passaram esta segunda-feira a render menos, já que a nova série (F) é menos generosa do que a série anterior (E), que atraiu quase 11 mil milhões de euros em poupanças no espaço de quatro meses. Houve quem visse na decisão um favor aos bancos mas, segundo a informação recolhida pelo Observador, a perceção no setor é precisamente a contrária: ao pressionar os bancos a que também eles comercializem certificados de aforro, nos seus balcões e no homebanking, a banca vê aqui uma tentativa do Governo de forçar as instituições financeiras para que estas subam os juros dos depósitos.

Se está a pensar investir, saiba quanto vai receber (em euros) – e compare essa rentabilidade com a que se obtinha na série agora interrompida. O limite da taxa base diminui de 3,5% da série anterior para 2,5%. Este limite pode subir, consoante os prémios de permanência. Mas também estes mudaram, tornando-se menos favoráveis. A estrutura destes prémios começa em 0,25% entre o 2.º e 5.º anos, atingindo os 1,75% nos últimos dois anos do prazo máximo de subscrição.

0,25 pontos do 2.º ao 5.º ano;

0,50 pontos do 6.º ao 9.º ano;

1,00 pontos no 10.º e 11.º;

1,50 pontos no 12.º e 13.º ano;

1,75 pontos no 14.º e 15.º ano.

