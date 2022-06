Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Irving Rosenbaum foi mandado a Dachau pouco depois de o exército americano lá chegar e se deparar com o horror neste campo de extermínio nazi. Podia ter sido o seu destino. Judeu e natural de Dresden, na Alemanha, acabou acolhido pelos Estados Unidos em 1938, fugido do regime de Hitler. Foi transferido para a unidade de guerra psicológica, depois de ter passado pelo exército americano, porque eram necessários tradutores que dominassem a língua alemã. Naquele dia de 1945 o seu comandante queria que alguém lhe relatasse diretamente o que tinham descoberto na data que ficaria para sempre na História como o Dia da Libertação.

Anos mais tarde, numa viagem de carro, Irving tentou relatar ao filho de 14 anos — que adorava ouvir as histórias do pai sobre o exército — aquilo com que se deparou na altura. Estava a nevar e o rádio tinha-se avariado. Conversavam. “Sabes, fui enviado para Dachau, no dia seguinte à sua libertação”, disse-lhe. Naquela época não se falava muito sobre o Holocausto, mas o adolescente sabia bem do que se tratava: “O que é que viste?”, perguntou-lhe. Confrontado com a pergunta, ele olhou para a estrada. E o filho testemunhou o poder das memórias: os olhos de Irving brilhavam e as lágrimas corriam-lhe pela cara. Estava de boca aberta: “Ele estava a tentar responder-me, mas não conseguia falar.”

