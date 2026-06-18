"Quem vai para o congresso a pensar que é dono do partido, esqueça. Toda a liderança é efémera"

“A ideia que existe é que o Governo está paralisado”

Voltando a Pedro Passos Coelho. Miguel Poiares Maduro, outro antigo ministro desse governo, disse o seguinte: “Passos compreende que, provavelmente, o seu tempo político já passou”. Concorda?

Se há uma coisa que odeio na política é o achismo. É a forma que muitas pessoas têm de dizer coisas, que muitas vezes são banais, para parecerem importantes. Quando Pedro Passos Coelho não está de acordo com alguma coisa, diz. É uma figura importante na sociedade portuguesa, foi um grande primeiro-ministro e fez reformas reais. Nunca andou a dizer: “Nós fazemos reformas”. Faziam-se. Devo dizer que uma das coisas que me custa… Não é preciso andar todos os dias a dizer que se fazem reformas quando não as fazem. Quem tem que dizer se os governos fazem reformas são vocês [comunicação social], são as pessoas na rua. Há hoje muitas formas de saber foi ou não foi feito. Isto apalpa-se, olha-se, sente-se e vê-se que não é real. E a ideia que existe é que o Governo está paralisado. A culpa é de quem analisa ou de quem não faz?

Mas o que é que tem de acontecer para o antigo primeiro-ministro voltar à política?

Pedro Passos Coelho não está na vida política. Ele pronuncia-se sobre aquilo que deve ser a ação do Governo. Tem sido convidado para televisões, para rádios e para jornais para ser colaborador e não aceita. Não está na pista a correr para ser algo na política. Vejam Mário Centeno: está com tanta vontade de voltar à dança que foi fazer um programa semanalmente para a CNN. Passos, se quisesse, e isso eu sei, teria um espaço em qualquer uma das televisões. Aí saberíamos que ele estava mesmo interessado. Agora, acho que está aí preocupado com o país e também esperava que o PSD pudesse fazer diferente. Mas respondem: ‘Ah, mas o Governo não tem minoria, é difícil de fazer reformas’.

Mas podia defendê-las.

Um governo minoritário estava livre para ser um governo de apresentação. Um governo reformista não é aquele em que todos os dias um ministro dá uma entrevista que já sei como é que terminam: “Somos o governo mais reformista dos últimos 30 anos”. O país não sente isso porque essa não é a realidade. Falam muito do governo minoritário de Cavaco Silva, mas esquecem-se que esse governo foi para o confronto. Este também deveria ter ido. Apresentava as propostas, o Parlamento votava ou não votava. O país começava a perceber que havia um caminho, sabia que havia convicções, que havia certezas. Foi isso que Pedro Passos Coelho fez. Fizeram-se reformas, em situações muito difíceis, muito delicadas, e depois ganhou as eleições com quase 37%. O cidadão não quer votar em quem lhe promete facilidades quando elas não existem. Em quem lhe promete o céu quando eles sabem que não vão ter céu.

Já vamos retomar essa ideia. Sobre o episódio dos “prostitutos políticos”. Há muita gente a considerar que Pedro Passos Coelho ultrapassou uma linha vermelha. Não existe o risco de as aparições constantes e cada vez mais críticas virem a banalizar a palavra do antigo primeiro-ministro e dilapidar o capital de apoio que Passos ainda tem no PSD e à direita?

Acho que ele tem um grande capital de apoio no país. E uma personalidade política que fez o caminho dele não tem de se preocupar com o partido; tem de se preocupar com o país e com o espaço político em que está inserido. Pessoalmente, compreendo a linguagem utilizada. Não me choca. Pedro Passos Coelho foi genuíno, disse aquilo que pensava. Eu já disse isso a alguns membros do governo: considerem estes conselhos como assessoria gratuita. Não se zanguem. Ouçam e pensem. Se estas pessoas, que andaram na vida política, que tiveram relevância na vida pública, que fizeram coisas, fazem estas afirmações, é porque querem ajudar. Quem não quer ajudar faz isto de uma forma…

Mais sibilina? Mais conspirativa?

De uma forma mais discreta. Aliás, como os membros do Governo. Há desentendimentos entre membros do Governo e isso é dito de uma forma discreta. Em público dizem uma coisa e em privado dizem outra. E depois querem ser levados a sério. Não são.

Num primeiro momento, disse que há possibilidade de existirem novos partidos. Há pouco disse que Pedro Passos Coelho não tem de se preocupar com o partido, tem de se preocupar com o país e com o espaço que representa. Aquela ideia que chegou a circular há um par de semanas, da possibilidade de existir um novo partido à direita com Pedro Passos Coelho como líder faz-lhe sentido?

Não. Não vejo Pedro Passos Coelho noutro partido que não o PSD. Meto as minhas mãos no fogo. É uma conversa que alguns alimentam mais em proveito próprio. Pedro Passos Coelho é uma pessoa com convicções. O que ele quer é que o PSD arrepie caminho.