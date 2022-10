Os vinhos rosés estão em alta. Marcam presença em festas e jantares, brilham ao acompanhar sabores fortes e exóticos e encantam com a sua acidez fresca e tonalidades que vão de um rosa muito pálido ao salmão.

Produção muito especial

Existem vários métodos de produção de rosé. O mais utilizado em Portugal é o de Prensagem, no qual as uvas tintas são esmagadas e depois são prensadas rápida e delicadamente.

A Sangria, por sua vez, é um subproduto da produção de um tinto, no qual as películas ficam em contacto com o líquido durante um período curto (entre 6 e 48 horas) conforme a cor que se quer obter, e são depois retiradas. Também se chama de Bica Aberta.

Outro método chama-se Corte. Aqui, mistura-se vinho tinto e branco já vinificados. É um processo que pode comprometer a qualidade final do vinho rosé e por isso é pouco utilizado no nosso país.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Por fim, existe o processo de Mistura. As uvas brancas e tintas fermentam em conjunto. É, também, um método pouco utilizado pois o controlo do produto final apresenta sérias dificuldades.

Um vinho peculiar e versátil

Por definição, um vinho rosé é ligeiramente ácido, tem baixo teor alcoólico e o seu corpo é leve. Estas características fazem dele o melhor companheiro dos dias mais quentes e das comidas mais exóticas e bem temperadas.

Serve-se sempre fresco, entre os 8º e os 12º C e a melhor forma de o harmonizar é escolher os mais leves para acompanhar churrascos e pratos mais condimentados, como os de caril ou a slow food, e as versões mais encorpadas para as refeições mais frescas como as saladas, o sushi ou o marisco ao natural. Dizem os entendidos que não há melhor vinho para a comida chinesa do que um rosé. Ao ser tão versátil, este vinho dá-nos liberdade e, ao mesmo, exige que saibamos escolher. A boa notícia é que isso é muito fácil na garrafeira da Mercadona. Ali encontramos uma seleção de vinhos de qualidade, apresentada segundo variedades (Brancos, Tintos, Verdes e Rosés) e, dentro destas, organizada por regiões. Todos os vinhos são produzidos por fornecedores cujo prestígio é inquestionável e se inserem no Modelo de Qualidade Total da Mercadona.

Harmonia em tons de rosa

No que toca aos rosés, destacamos três vinhos, cada um de uma das principais regiões nacionais e que pode escolher de acordo com os seus pratos preferidos.

Começando mais a norte, o Castelo de Moinhos é um vinho rosé, com assinatura da Adega Cooperativa de Ponte de Lima. Na sua composição são utilizadas três castas: Vinhão, Espadeiro e Borracal. É um vinho de cor salmão, fresco e de sabor delicado ligeiramente doce com aroma a frutos silvestres e vermelhos. Muito versátil, vai bem com aperitivos, peixe, bacalhau, carnes, massas, saladas e sobremesas.

No Centro do país, mais precisamente na região de Setúbal, é produzido o Vaidade, um rosé com o prestígio José Maria da Fonseca produzido com as castas Castelão e Touriga Nacional. Apresenta aroma a frutos vermelhos e tropicais e paladar fino, leve e adocicado que casa maravilhosamente com pratos picantes como os da comida mexicana e também com saladas, sushi e aves.

Chegando ao calor do Alentejo, recomendamos o Pousada do Corvo Rosé, produzido pela Casa Relvas especialmente para a Mercadona, um vinho que vai à mesa e também pode ser servido como aperitivo. É um rosé bem estruturado e elegante, de boa acidez fruto de castas Aragonez, Castelão e Touriga Nacional. O seu aroma fresco e frutado, com aroma a morango e flores brancas faz dele a melhor companhia para pratos fortes e de tempero puxado como churrascos ou comida asiática e também liga com saladas e sushi.

Escolher o vinho certo para cada prato

Veja agora como os rosés da garrafeira Mercadona harmonizam com cada tipo de prato.

Carne

O sabor pronunciado da carne, especialmente em forma de churrasco ou em receitas com tempero forte, pedem um (ou mais) copos de Pousada do Corvo. Para acompanhar pratos de aves, o Vaidade é a escolha certa. Já para pratos como rosbife ou Bife à Wellington, recomendamos o Castelo de Moinhos. Use e abuse do picante, que estes rosés realçam tão bem.

Peixe

Se a sua preferência é o sushi, tanto o Pousada do Corvo como o Vaidade são o vinho ideal para si. Em caldeiradas ou pratos mais elaborados, o Castelo de Moinhos é o toque perfeito.

Pela sua acidez e frescura, os rosés combinam sempre com pratos vegetarianos. Se escolher comida mexicana, prefira o Pousada do Corvo. As saladas, das mais leves às mais substanciais, ganham muito quando acompanhadas pelo Vaidade ou pelo Castelo de Moinhos.

Vegetariano

Pela sua acidez e frescura, os rosés combinam sempre com pratos vegetarianos. Se escolher comida mexicana, prefira o Pousada do Corvo. As saladas, das mais leves às mais substanciais, ganham muito quando acompanhadas pelo Vaidade ou pelo Castelo de Moinhos.