"Rabo de Peixe" e "Velocidade Furiosa" à espera de pagamentos do Estado. Produtores avisam: "Estamos a perder o comboio do audiovisual"

Na semana passada, foram anunciados através do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA) os vinte candidatos admitidos à primeira fase do concurso do cash rebate que terão de repartir um bolo total de 7 milhões de euros, até 1,5 milhões de euros por projeto. No entanto, volta a repetir-se o que aconteceu em anos anteriores, desde que o incentivo fiscal foi criado, em 2018: vários projetos com pagamentos por efetuar, tendo sido ultrapassados os prazos legalmente estabelecidos para o reembolso. Há também produções portuguesas às quais o incentivo do Fundo do Apoio ao Turismo e ao Cinema (FATC) ainda não pagou.

Outros já tinham sido noticiados no ano passado pelo jornal Público, estando agora, sabe o Observador, agendada uma reunião para agosto com a nova ministra da Cultura, Dalila Rodrigues, para fazer um ponto de situação sobre prestações vencidas a aguardar pagamentos e sobre contratualizações em atraso. O cenário torna-se mais complexo porque, em 2024, ainda existem produções de grande escala à espera de serem pagas. “Está a haver uma gestão danosa do fundo, com as irregularidades, com celebrações contratuais e lançamento de candidaturas, que é dececionante. Está a transformar o fundo numa situação inábil. E os créditos que ganhámos lá fora estão muito baixos”, alega Fernando Vendrell, da Associação de Produtores de Cinema e Audiovisual.

O chamado cash rebate, que advém do Fundo do Apoio ao Turismo e ao Cinema, é um dos mais importantes incentivos fiscais na Europa para produções de cinema, nacionais ou estrangeiras, filmadas em Portugal, e, segundo um estudo encomendado pelo anterior governo e divulgado no ano passado, já apoiou mais de 160 projetos de cinema e audiovisual, representando um investimento de 238,1 milhões de euros, dos quais 128,7 milhões de euros vieram do estrangeiro.

Entre os vários produtores portugueses ouvidos pelo Observador, há desalento e preocupação, especialmente porque o incentivo fiscal é reconhecido, dentro e fora de portas, como um instrumento de sucesso que conseguiu colocar o nome de Portugal no mapa do audiovisual. Rabo de Peixe, Velocidade Furiosa X, Heart of The Stone ou House of the Dragon, filmados em Portugal, são só alguns exemplos. “Em 2024, estamos, de facto, a perder o comboio do audiovisual”, diz uma fonte do setor. Questionado pelo Observador, o atual governo garante que tudo será pago e que o chamado cash refund é mesmo para avançar. “Aguarda-se a transferência de 20 milhões de receita consignada de IRC para o ICA nos termos previstos na Lei do Cinema, para que as candidaturas possam abrir”, responde o Ministério da Cultura ao Observador, “lamentando a situação”.