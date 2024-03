Nova linha de financiamento, duas fases de candidaturas e o fim da "ordem de chegada": o que vai mudar no apoio às produções audiovisuais

Foram promulgadas esta quinta-feira à noite as alterações promovidas pelo ministério da Cultura ao cash rebate, incentivo fiscal do Fundo de Apoio ao Turismo e ao Cinema (FATC) que se tornou vital na indústria de cinema e audiovisual em Portugal. A ordem de chegada cai (first come, first served), abre-se uma nova linha de financiamento para grandes produções, anunciada em 2023, e apertam os critérios exigidos a cada candidatura pelo ministério, pelo Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA) e pelo Turismo, onde se pede, cada vez mais, às produções que integrem nos seus projetos características portuguesas: desde o guião, aos técnicos, passando pelos locais de filmagens no país. Esta quinta-feira, dia em que o primeiro-ministro indigitado Luís Montenegro apresentou os nomes do seu governo (anunciando Dalila Rodrigues como nova ministra da Cultura), o executivo anterior deixa publicadas as linhas mestras de um dos mais importantes instrumentos financeiros do setor do cinema e audiovisual para os próximos tempos.

Dentro das condições e regras, mantém-se a pretensão de manter duas fases de candidaturas por ano, tal como aconteceu em 2023, algo que não foi do agrado de diferentes produtores: uma que vai até 30 de abril e outra até 30 de setembro. As candidaturas terão de ser feitas através de uma plataforma eletrónica dentro do site do ICA, que passou a incorporar a Portugal Film Comission, e, excecionalmente este ano, as candidaturas da primeira fase têm um prazo de 60 dias. Se, em setembro de 2022, Adão e Silva tinha garantido ao Observador que queria acabar com a regra da ordem de chegada (first come, first served), a vontade manteve-se e foi proposta para avançar. A dotação total mantém-se nos 14 milhões de euros.

A avaliação dos projetos que se candidatem vai ter por base critérios objetivos e alargados, descritos ponto por ponto em ambas as portarias, onde se destaca a prevalência por projetos que deem primazia aos territórios nacionais de baixa densidade, onde se inclui a Madeira e os Açores. Passa também a ser critério quão mais portuguesa a obra for: dos diálogos, às equipas técnicas ou mesmo ao elenco. O reconhecimento e consagração internacional dos autores envolvidos entra igualmente para a pontuação dos candidatos. A igualdade de género, o share de audiência e a sustentabilidade ambiental das produções enquadra-se também nestes critérios.

Continua a estar prevista a suspensão do procedimento automático quando atingidos 50% do orçamento do incentivo, tal como aconteceu o ano passado. Ou seja, assim que acaba a dotação orçamental, mais ninguém é apoiado. É também proposto que o montante máximo de incentivo por projeto passe de 4 milhões de euros para 1,5 milhões de euros a fim de apoiar mais projetos. Da parte do gabinete do Turismo, que detém o Fundo de Apoio de onde sai o incentivo, tem de haver uma resposta e avaliação em 30 dias úteis, os candidatos têm dez dias úteis para responder e, após decisão definitiva, há um prazo legal de 20 dias para celebrar contrato. O valor da despesa mínima matém-se nos 500 mil euros por produção, no caso da ficção, 300 mil no caso do documentário.