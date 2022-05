Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É a despedida de Rui Rio dos palcos internacionais e, como é típico das despedidas, o ainda líder presidente do PSD rodeou-se de alguns dos seus maiores amigos na política: David Justino, José Silvano ou Paulo Mota Pinto. O líder eleito, Luís Montenegro, não aceitou o convite para acompanhar Rio a Roterdão ao Congresso da família europeia do PSD, mas já há quem quem lhe exija o reforço de uma comitiva futura. Como? Vencendo as próximas eleições europeias.

Rio entrou mudo e saiu calado, com exceção dos cinco minutos em que, a partir do púlpito, alertou para o risco dos populismos e atacou a Rússia. Ao contrário do que fez em Helsínquia e Zagreb, o presidente do PSD não fez qualquer declaração à imprensa à chegada ao Congresso, num voto de silêncio que tem uma razão: para nada ser lido como um ataque ou sequer referência ao sucessor, Luís Montenegro.

