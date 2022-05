"Não estou preparado para liderar o PSD? Por amor de Deus..."

“Não quero esse acordo com o Chega, mas também não quero perpetuar o PS no poder”

Se ficar em primeiro lugar nas legislativas mas precisar de mais apoios para ter uma maioria estável no parlamento, admite fazer um acordo com o Chega semelhante ao que existe nos Açores?

Admito que o objetivo do PSD deve estar focado em combater o PS e em obter uma maioria. Para isso, deve ter uma abrangência eleitoral que lhe permita, dentro da moderação do PSD, captar votos de votantes socialistas que se vão desiludindo e frustrando com a governação do PS; de abstencionistas; e também daqueles que votaram à direita do PSD. O segundo princípio é que eu, enquanto líder do PSD, não quero contribuir para perpetuar o PS no poder. Nas eleições legislativas de 2026, vamos ter oportunidade de discutir o assunto das alianças políticas antes das eleições, durante a campanha e depois das eleições, mediante a composição do Parlamento. Mas estamos a quatro anos e meio e há fatores que não domino. Por exemplo: é preciso saber que PS vamos ter. Partindo do princípio que o PSD ganha as eleições mas não tem maioria absoluta, o PS pode ser o primeiro partido a viabilizar esse governo. O professor Marcelo Rebelo de Sousa, enquanto líder do PSD, viabilizou durante quatro anos os orçamentos de um governo do PS.

Rui Rio também dizia isso e uma parte do PSD discordava em larga medida.

Nem me lembro de Rui Rio ter dito exatamente assim. O PS de António Costa não tem esta disponibilidade — perdeu as eleições em 2015 e quis fazer um governo com o PCP e com o BE. Fez o contrário do que o PSD tinha feito com Marcelo Rebelo de Sousa. Não sei se, nas próximas eleições, o candidato do PS é António Costa. Se for, tenho o primeiro pressuposto: acabou, não há conversa, o assunto está arrumado. Se for outro líder, temos de saber qual é a posição dele. Também não sei que representação vai ter o Chega ou a Iniciativa Liberal. Há uma coisa que sei: não vou pisar aquela que é a minha linha vermelha, que são os princípios e os valores do PSD.

E sente-se confortável com a solução dos Açores?

E sinto-me confortável com a solução dos Açores. E mais: estive nos Açores, dialoguei com o presidente do Governo Regional e o entendimento que foi feito com os deputados do Chega (agora é só um) não fere em nada — em nada — o programa político do PSD. Não tenho uma visão fechada: não tenho intenção nenhuma de estar a negociar nada com o Chega, mas não vou agora estar a dizer, com quatro anos e meio de antecedência, que opção é que o PSD deve tomar.

Em síntese, não exclui um eventual acordo de entendimento com o PS, nem com o Chega.

Não quero esse acordo, mas também não quero perpetuar o PS no poder.

Se ficar em segundo lugar nas próximas eleições, mas existir uma maioria de direita, fará entendimentos para se tornar primeiro-ministro?

Muito dificilmente. Tenho uma visão segundo a qual o primeiro-ministro deve ser o vencedor das eleições. É evidente que é preciso assegurar condições de governabilidade ao país e é preciso que o principal partido da oposição decida se quer apresentar uma governação alternativa mesmo sendo relegado para segundo lugar nas eleições. Não mudei de opinião e sigo o princípio segundo o qual o governo deve ser liderado por quem vence as eleições. Esse deve ser o princípio que deve preponderar. Se algum dia me confrontar com essa situação, colocarei o assunto ao partido e decidiremos conjuntamente, mas não é claramente o cenário onde me sinto confortável.