"A sabotagem de Montenegro não ajudou o partido e não está preparado para governar"

“Montenegro não está preparado para governar o país”

Apesar de tudo, nos últimos dias houve uma pequena faísca entre os dois candidatos. Na quinta-feira, tivemos aqui, no Observador, Luís Montenegro a afirmar que a adesão de Moreira da Silva ao rioísmo tinha sido a “maior surpresa” da vida política dele. O Carlos Eduardo Reis é um homem do rioísmo, esteve com Rio nas últimas disputas. Diga-nos: como é que uma personalidade como Jorge Moreira da Silva, que foi crítico frontal de Rio, acaba apoiado pelo rioísmo?

Tenho muitas dúvidas desse apoio do rioísmo. Das figuras que estiveram próximas de Rio, dirigentes, não vejo assim tanta gente.

Sabemos que Salvador Malheiro está a ajudar na campanha, o próprio Carlos Eduardo Reis.

Rui Rio é mais do que eu e Salvador Malheiro. Não vejo essa colagem ao ríoismo.

Mas então onde é que o rioísmo está? Não estará com Luís Montenegro.

Rio ganhou várias eleições com o chamado voto livre. Posso responder-lhe a essa questão no dia 28. Em relação a essa surpresa de Montenegro, acho que já tem idade e percurso político para não se surpreender em política. Não me parece que Moreira da Silva, ao afirmar as suas convicções políticas, que em alguns momentos foram diferentes das de Rio, possa de alguma forma diminuir o facto de ter dito que votou em Rio na última eleição direta — votou no melhor candidato.

Portanto não vê aí nenhuma incoerência.

Nenhuma. Nós somos sempre mais do que aquilo que apoiamos e não podemos ficar agarrados a tudo o que as pessoas que apoiamos dizem ou fazem. Quando Moreira da Silva diz que votou em Rio, também se está a referir a um conjunto de pessoas que lhe garantiam uma confiança e um programa político.

Luís Montenegro, para quem não ouviu ou leu a entrevista, disse isto: “A adesão do meu estimadíssimo amigo à liderança de Rui Rio foi a maior surpresa dos últimos tempos, quiçá da minha vida política. Nem queria acreditar”?

Não está preparado para governar o país. Vai ter muitas surpresas no partido e no país. A minha maior surpresa foi Montenegro não querer debater com Moreira da Silva.Para quem foi um excelente parlamentar, que defendeu muito bem o partido durante tantos anos, é uma surpresa.