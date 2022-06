Reaberturas, uma das melhores pizzas da Europa e estrelas Michelin. 11 restaurantes para visitar no Algarve

Vista, Portimão

Bela Vista Hotel & Spa, Rua Tomás Cabreira, Praia da Rocha. Tel.: 282 460 280. Quarta a domingo, das 19h30 às 21h30.

A estrela Michelin chegou ao restaurante Vista, no Bela Vista Hotel & Spa — o primeiro hotel de Portimão, de portas abertas desde 1934 — em 2017, dois anos depois do início da intervenção do chef João Oliveira, cujo percurso inclui passagens pelo Yeatman e Vila Joya, ambos distinguidos pelo mesmo guia gastronómico. Seja a partir do interior ou da esplanada, a paisagem parece saída de um sonho de verão: é com os olhos postos no mar e no areal da praia da Rocha que é hoje possível provar os dois menus degustação, recentemente renovados pelo chef natural do Valongo. O primeiro, o menu Vista (160€), coloca a tónica no mar — com 90% dos produtos provenientes do Algarve, aqui são os os bivalves, crustáceos e peixes da costa algarvia os grandes protagonistas, com as espécies em destaque a depender da sazonalidade. O mesmo se pode dizer do segundo, o Estação (130€), em que a tónica recaí no produto vegetal — pensado para vegetarianos e veganos, é criado a partir de produtos hortícolas orgânicos, também da região. Tiago Samarro, sommelier, está encarregue do pairing, fazendo a aposta em vinhos de pouca intervenção.