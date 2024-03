Recordar troika, evitar agressões e recuperar memórias felizes. O guião comum da esquerda para tentar uma maioria

À esquerda garante-se que não existe um pacto de não agressão, nem combinações especiais ou telefonemas por estes dias, numa estratégia concertada para evitar espantar o voto nesta área. Se for mesmo como juram, é caso para dizer que combinado não correria mais oleado. Neste lado da campanha não há ataques cruzados e as tiradas mais fortes vão sempre no mesmo sentido: a coligação da direita. O aparecimento de Passos Coelho foi combustível para o discurso dos partidos da antiga geringonça, que não têm pudor em assumir que esse é um esquema a repetir.

Houve, no entanto, um sobressalto entre eventuais futuros aliados de um PS relativo: Rui Tavares, do Livre, abriu a porta a entendimentos com a “direita democrática”. Passou as horas seguintes em explicações e essa frente ainda foi explorada pelo Bloco de Esquerda, mas por pouco tempo. A esquerda fez tudo para parar de alimentar o assunto, tentando evitar cair na ideia de “bagunça” que tem tentado colar à direita. Quer manter intacto o capital de “estabilidade” que diz ter existido na geringonça — e a boa memória desses tempos que está convencida de que a população conserva.

Alinhados no ataque à AD, às vezes até nas palavras

Passos Coelho é desde 2015 a cola mais eficaz para a esquerda e este arranque de campanha oficial mostrou isso mesmo. Um simples discurso rendeu vários dias de ataques. No caso do PS foi todo um realinhamento de estratégia, com o candidato a dar gás ao slogan do “não queremos andar para trás”. À cabeça, a esquerda agitou sobretudo o fantasma do corte nas pensões e da troika, contrapondo a essa memória a da recuperação de rendimentos, no tempo da geringonça. E, no PS, Pedro Nuno Santos deu tudo na dramatização desse regresso da direita.

Ainda esta sexta-feira, à porta do Hospital da Covilhã, o líder do PS aproveitou cada pedrinha deixada pela AD no caminho da campanha, para compor o muro que quer erguer entre o “nós e o eles”: o PS e a AD, mas também a esquerda e a direita.

O episódio das “milícias armadas”, que veio da campanha da AD, via cabeça de lista de Santarém (o antigo presidente da CAP, Eduardo Oliveira e Sousa), fez com que o socialista viesse dizer que “a nossa vida em comunidade está em jogo” e que isso se vê quando “nas campanhas de rua, já depois das entrevistas e debates, se revelam as agendas na plenitude”, apontando para a “negação do clima” que, naquele caso concreto, atribuía ao PSD. Mas também atirou ao “discurso divisionista em relação às migrações” e o “discurso de regresso ao passado sobre a Interrupção Voluntária da Gravidez e os direitos das mulheres”, tudo temas em que o resto da esquerda também aproveitou para disparar contra a direita.