O Livre esclarece que não admite “entendimentos, negociações ou apoios” a uma maioria de direita. Apenas “diálogo nos setores importantes da política portuguesa”, esclarece fonte oficial do Livre, depois de, na manhã desta quinta-feira, Rui Tavares ter dito que se separa do resto da esquerda, porque “a direita democrática tem que ter com quem dialogar”.

“O que o Livre diz e aí acho que é um bocadinho diferente do que diz o resto da esquerda é que a direita democrática tem que ter com quem dialogar, uma vez que ela se clarifique e que se decida e deixe completamente claro que não conta com a extrema-direita para nada”, afirmou, acrescentando que nesse caso seria “possível fazer muita coisa em conjunto”.

Fonte oficial do Livre esclarece que Rui Tavares não se referia a um entendimento para uma eventual solução de governabilidade, mas sim direcionada para o diálogo, que pode vir a ser produtivo em temas como o “novo aeroporto, uma revisão constitucional ou a revisão de lei eleitoral“. Ou seja, em declarações ao Observador, o Livre é claro: “Num cenário de maioria de esquerda seremos parte da solução e no caso de uma maioria de direita seremos parte de uma oposição responsável e dialogante.”