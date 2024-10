Reestruturação na RTP, incentivos para contratar e assinaturas comparticipadas. O plano do Governo para os media

Fim da publicidade e reestruturação na RTP, assinaturas de jornais semi-comparticipadas e incentivos a contratar jornalistas. O plano para os media que o Governo esteve a preparar nos últimos meses concretiza-se em trinta medidas, anunciadas esta terça-feira, e chega com a intenção de ser “pragmático” e resolver problemas num setor em crise — ainda que o Executivo admita que não há “balas de prata” e que as iniciativas vão ter de ser monitorizadas e avaliadas em permanência.

No plano apresentado pelo Governo, constam medidas que já vinham sendo antecipadas — à cabeça, o fim da publicidade na RTP — e duas promessas: o plano visa ajudar o setor a modernizar-se e a alcançar a sustentabilidade financeira, “sem disrupções desnecessárias” nem “quaisquer motivações ideológicas”. Num documento dividido em quatro grandes áreas — medidas para a regulação do setor, incentivos ao setor, combate à desinformação e literacia mediática — apresentam-se iniciativas para esses objetivos, algumas mais imediatas e outras que serão desenvolvidas ao longo da legislatura.

A ideia, explicou o ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, passa por pôr o Estado a olhar para a comunicação social de forma “diferente” e “mais ativa”, planeando políticas públicas do setor sem que estas se resumam a apoios ao setor. Quando ao custo total do pacote de medidas, o Executivo estima que venha a custar mais de 50 milhões de euros — a somar a0s montantes que o Governo espera ir buscar em fundos comunitários ou a executar através do IEFP, no que toca a incentivos para a contratação de jornalistas. A esperança é que o pacote venha a contar com uma aprovação “muito consensual” no Parlamento.

O plano para RTP e Lusa: fim da publicidade, saídas e contratações

No que toca tanto à Lusa como à RTP, o Governo acredita que devido às dificuldades atuais é “clara a necessidade de uma reestruturação” em ambos os órgãos, como se lê no documento que explica o pacote de medidas. A prioridade, escreve o Executivo, passa por “modernizar” a RTP e “reforçar a independência” da Lusa. E, no caso do canal público de televisão, isto também passa pela concretização da medida que vinha sendo mais antecipada: o fim dos seis minutos de publicidade por hora (metade do que está previsto para os canais privados) que os canais da RTP atualmente emitem.

Para o Executivo, a lógica passa por seguir as “boas práticas internacionais” e assegurar que a RTP se diferencia da oferta que já existe nos canais privados: “O serviço público cumprir-se-á, de forma mais efetiva e impactante, se as grelhas de programação de televisão não dependerem de condicionamentos de natureza comercial”. O plano é gradual: nos próximos três anos, a RTP irá eliminar dois minutos de publicidade por ano, até acabar definitivamente com estes espaços e substituí-los pela divulgação de eventos e iniciativas culturais. Ainda assim, o próprio Governo não garante que essa publicidade vá direta parar aos outros canais, ajudando os privados: seria “wishful thinking” pensar que o mercado funcionará assim e que a transferência será direta.

Ora segundo as contas do Governo, isto levará a uma perda de receita para a RTP no valor de seis milhões de euros por ano — um valor que, dizia o presidente do Conselho de Administração da RTP, Nicolau Santos, minutos depois da apresentação, terá de ser compensado por outras vias, por exemplo o financiamento bancário. Por outro lado, isto significa que existirá uma reestruturação na televisão pública: o Governo prevê a saída de 250 trabalhadores, por acordos voluntários, e a entrada de um novo trabalhador (com competências viradas para a área digital) por cada dois que saiam.

Apesar desse corte no financiamento (mantém-se a Contribuição Audiovisual, que o Governo admite que possa ser “justo” ajustar à taxa de inflação), o Executivo defende no mesmo plano que quer construir uma “RTP do futuro”, que aposte na “proximidade” com a população ao longo de todo o território nacional e que faça “diferente e melhor, sem necessariamente consumir mais recursos”. O plano passa por garantir que a gestão seja mais “eficiente”, mas também que haja um maior apoio nas sinergias com a Lusa e numa maior autonomia da gestão de pessoal, assim como uma “rentabilização de terrenos e instalações” que hoje não são “produtivas”.

Ainda no que toca à RTP, o Governo propõe renovar o contrato de concessão, “cuja revisão está em atraso desde 2015”, até ao final do ano, “tornando-o mais flexível, sem comprometer as obrigações de Serviço Público”. São dados alguns exemplos mais concretos, como a aposta em soluções de disponibilização de conteúdos inspiradas no modelo da RTP Play e uma “aproximação dos portugueses, com mais conteúdos e protagonistas locais e com ofertas mais direcionadas para os diferentes públicos”. A RTP deverá ainda criar a sua própria plataforma de verificação de factos, num esforço de combate à desinformação.

Tendo em conta que no final de julho o Governo já tinha passado a deter 95,86% do capital da Lusa, a ideia é manter essa filosofia — “para garantir que a única agência de notícias portuguesa tenha uma propriedade isenta e sólida” — e adquirir “o restante capital” por 200 mil euros em 2025, revela o Executivo. A ideia é “modernizar” e reforçar os meios humanos e tecnológicos da Lusa, determinando também que a agência tenha “particular atenção” a áreas como a Cultura e apostando em novas infraestruturas ou aplicações informáticas, num investimento de quatro milhões de euros.

Como já se antecipava, não foi adotada a ideia de o serviço de notícias da Lusa passar a ser usado de forma gratuita: por um lado, porque o direito de concorrência da União Europeia “impede a grauitidade”; por outro, porque depois de ouvir o setor o Governo concluiu que esta medida poderia levar a despedimentos nas redações ou a um menor pluralismo nas notícias. O que acontecerá, ainda assim, é que serão aplicados alguns descontos: 50% a 75% no caso dos órgãos regionais e locais, 30% a 50% nos órgãos nacionais — o que levará a um rombo de dois milhões de euros na receita da Lusa.