Refinaria de lítio era o melhor dos projetos, mas em três anos tudo mudou. China ganhou força e Galp (sem a Northvolt) deixou cair o Aurora

Um setor crucial para a transição energética, dois parceiros fortes, um enquadramento político favorável com a promessa de apoios públicos e um país com exploração mineira. Pareciam argumentos fortes para fazer da construção de uma refinaria de lítio em Portugal o melhor dos projetos.

Depois de mais de 50 milhões de euros mobilizados e perdidos (dos quais 40 milhões vão afetar os resultados de 2024 da Galp), a empresa portuguesa decidiu desligar a ficha do Aurora, o mais ambicioso investimento industrial para a fileira do lítio anunciado para Portugal. Não sem antes procurar, durante meses, alternativas, desde parceiros tecnológicos, clientes que quisessem entrar ou até compradores de tudo o que tinha sido feito até agora. Mas ninguém quis pegar no Aurora depois da Northvolt ter cancelado a sua presença no projeto.

A empresa sueca saiu de cena meses antes de serem conhecidas as dificuldades financeiras e a reestruturação que a viriam a empurrar a para um pedido de proteção de credores, o primeiro passo num processo de falência.

O Governo lamenta a decisão da Galp que manteve o fim do projeto mesmo depois de desbloqueado o novo mecanismo de apoios públicos a investimentos estratégicos e que poderia ter levado à atribuição de uma verba significativa ao projeto. Apesar das palavras otimistas do ministro da Economia sobre o interesse de outros investidores e das manifestações de outros promotores da fileira do lítio em Portugal, o falso arranque do Aurora e o fracasso da própria Northvolt alimentam o receio de que a Europa não consiga ter um papel principal na mobilidade elétrica. O que, se acelerar nessa direção, só vai aumentar a atual dependência à China.

A parceira perfeita

Para uma empresa como a Galp, o lítio era um investimento com lógica. É uma matéria-prima central na mobilidade elétrica que, por seu turno, é a grande concorrente do motor de combustão interna alimentado pelo petróleo e pelos combustíveis produzidos, refinados e vendidos pela Galp. O facto de Portugal ser apontado como tendo das maiores reservas da Europa de espodumena (da qual se extrai lítio) era mais um sinal a favor.

A empresa ainda estudou a hipótese de entrar diretamente na exploração mineira, mas depressa recuou perante o risco reputacional que uma mina acarreta. E os estudos feitos nessa fase mostraram que as reservas de Portugal não iam chegar para abastecer uma unidade industrial de conversão de lítio de dimensão europeia. Seria sempre necessário importar.

Daí que mais importante do que uma ligação às empresas mineiras era assegurar um elo à procura. E nesse ângulo, a Northvolt era a parceira perfeita.

A startup sueca era vista como a grande esperança europeia para fazer frente à concorrência chinesa nas baterias elétricas. Estava a crescer rapidamente e tinha contratos para abastecer os grandes clientes automóveis europeus (como por exemplo a Volkswagen e a BMW) que, por sua vez, também investiram na Northvolt. Estava garantida a credibilidade, o know-how tecnológico, o escoamento do hidróxido de lítio da nova refinaria e a integração da refinaria na cadeia de valor europeia. A obrigação da União Europeia (UE) de incorporação de baterias mais sustentáveis também dava força ao desenvolvimento de uma indústria made in Europa.

Em dezembro de 2021, a Galp anunciava a criação de uma joint-venture para construir uma refinaria de lítio em Portugal, num investimento de 700 milhões de euros. Com uma capacidade anual de produção de até 35 mil toneladas de hidróxido de lítio, o projeto prometia criar 1.500 postos de trabalho e ter arranque comercial até 2026. Um calendário desenhado à medida para poder aproveitar os fundos do PRR (Plano de Recuperação e Resiliência).

O projeto foi bem acolhido pelo Governo socialista com palavras de saudação do então ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, que antes tinha sido muito duro para com a gestão feita pela Galp do fecho da refinaria de Matosinhos. “Não queremos explorar lítio para exportar, mas para o transformar e criar em Portugal o maior valor acrescentado possível”, declarou em dezembro de 2021 o então titular da pasta do Ambiente.

A Aurora começou por ser uma joint-venture entre iguais — 50% para cada um dos dois acionistas — que ganhou realidade jurídica em 2022 com a criação de uma empresa com sede em Portugal e com a escolha da localização para a nova unidade, Setúbal.

Apesar de não ser o local preferido para o Governo — o então ministro Matos Fernandes era mais favorável de uma localização a norte —, a Galp e a Northvolt escolheram Setúbal. Dada a necessidade de importar matéria-prima, estar próximo de um porto era mais importante do que a proximidade a uma mina. Além disso, da matéria prima que chegaria à unidade só menos de 10% seria aproveitada para a produção de hidróxido de lítio. O resto da espodumena teria como destino a indústria cimenteira aproveitando a proximidade da Secil que tem fábrica na região.

Foi sobretudo em 2023 que os trabalhos de desenvolvimento da unidade ganharam gás, alimentados com prestações acessórias da Galp e da Northvolt de 11 milhões de euros cada que permitiram a contratação de vários estudos e projetos. Foram igualmente contratados quadros qualificados, cerca de 20 no final de 2023, e pago um sinal de 1,5 milhões de euros para a aquisição dos terrenos na Mitrena no Porto de Setúbal.

O que correu mal

O projeto foi classificado como PIN (Potencial Interesse Nacional) e estava nas agendas mobilizadoras do PRR para obter fundos públicos. Estavam em curso os processos de avaliação de impacte ambiental e o arranque chegou a estar previsto para 2025.