Os ecossistemas são responsáveis por regular o clima, purificar a água, manter o solo fértil e proteger contra catástrofes naturais. Porém, e com o passar do tempo, a pressão humana tem vindo a ameaçar a sua sobrevivência, colocando-nos a todos em risco. É urgente conservar e usufruir da natureza de uma forma responsável e restaurar é a palavra de ordem.

A sustentabilidade é um termo que está por toda a parte. A realidade das alterações climáticas é cada vez mais atual. A escassez hídrica é um risco que corremos todos os dias. A água do futuro depende de todas as ações que colocamos em prática, no presente, e a preservação da natureza não é exceção. De acordo com a WWF Europe, 81% dos habitats protegidos e 63% das espécies na União Europeia encontram-se em pobre, ou mau, estado de conservação. Face à realidade, o restauro ecológico é o caminho a seguir e o primeiro passo já foi dado, com a Lei Europeia de Restauro da Natureza – a primeira lei, em toda a Europa, a fixar metas juridicamente vinculativas para restaurar não só a biodiversidade, mas também os ecossistemas degradados, sobretudo os com maior capacidade de captação e armazenamento de carbono e redução de desastres naturais. Porém, o trabalho não pode ficar por aqui.

Restaurar, o que significa?

Quando bem planeada e executada de forma sustentável, a restauração ecológica protege a biodiversidade, melhora a saúde e o bem-estar das populações, reforça a segurança da água e dos alimentos, gera benefícios económicos e ajuda a enfrentar os impactos das alterações climáticas. Tem benefícios para a saúde, ajudando a reduzir o risco de certas doenças; impacta economicamente, estimulando economias locais e criando empregos e oportunidades sustentáveis; e traz consigo vários benefícios no que ao clima diz respeito. Ao serem restaurados, os ecossistemas degradados passam a captar e armazenar maiores quantidades de dióxido de carbono, apoiando a mitigação das alterações climáticas e tornando-se mais resilientes aos seus efeitos.

Ser o exemplo a seguir

A WWF Portugal tem traçado o seu caminho no que ao restauro da natureza diz respeito. Através da recuperação dos ecossistemas, da sua conservação e restauro, o objetivo é o de garantir o equilíbrio na convivência das pessoas com a natureza, sempre de olhos postos no respeito das espécies que habitam esse mesmo ecossistema. Focando a sua atuação na ciência, na cooperação com as comunidades e no diálogo com empresas e decisores políticos, a WWF Portugal promove soluções que regeneram a natureza e aumentam a resistência dos ecossistemas às alterações climáticas e, ainda, à pressão humana. Neste sentido, a organização sem fins lucrativos lançou, este ano, a iniciativa Re-Store Portugal, que tem como objetivo restaurar a natureza do país, com um investimento de 1,8 milhões de euros em cinco anos de restauro em três áreas geográficas nacionais. Através de ações no terreno e monitorização prevista até daqui a cinco anos, esta iniciativa pretende mobilizar a sociedade para a regeneração da natureza, aliando ciência, ação local e compromisso coletivo, numa resposta aos desafios ecológicos do país. Mas esta não é a única iniciativa.

Em parceria com a Fundação Coca-Cola, é já desde 2019 que a WWF Portugal dá também vida ao projeto “Plantar Água”. Com o propósito de melhorar o ciclo da água no Algarve, em especial na Serra do Caldeirão, e através de uma abordagem inovadora ao restauro ecológico e respetiva gestão, a iniciativa foca-se na implementação de soluções baseadas na natureza que promovam a retenção de água à superfície, no solo e nos aquíferos, a recuperação da biodiversidade e o equilíbrio ecológico. Numa altura em que as alterações climáticas e a escassez hídrica são, cada vez mais, uma realidade, este é o reforço do compromisso com um Algarve mais resiliente, biodiverso e sustentável, apoiando o aumento da disponibilidade de água doce nesta região. Tendo já entrado na sua terceira edição, a missão é a de contribuir para melhorar o ciclo da água de forma integrada na serra, no barrocal e no litoral, atuando ao longo de todo o ciclo da água: com o aumento da retenção de água nas zonas altas, através de pequenas charcas e da plantação de espécies autóctones, com o reforço da recarga dos aquíferos e promoção da redução do consumo de água nas zonas agrícolas costeiras.

Para Ângela Morgado, diretora-executiva da WWF Portugal, o restauro ecológico em larga escala assume-se como uma das “soluções mais eficazes para enfrentarmos a crise climática e para devolver à natureza aquilo que lhe pertence: água, biodiversidade, ecossistemas e habitats saudáveis. Projetos como o “Plantar Água” demonstram que as soluções baseadas na natureza podem trazer benefícios reais para as pessoas e para o planeta”. E os números do projeto têm falado por si: 400 milhões de litros/ano recuperados até 2056; 5 milhões de litros/ano de recarga de aquíferos já nos próximos anos; 70 milhões de litros/ano de água poupada na agricultura através de práticas eficientes; 5 bacias naturais de retenção de água; 200 hectares totais em intervenção.

Estes são exemplos concretos de como o restauro ecológico é um processo fundamental para recuperar ecossistemas degradados, devolvendo-lhes a sua estrutura, as suas funções e a capacidade de fornecer bens e serviços essenciais à sociedade. Assume um papel central nas políticas ambientais e de sustentabilidade, num contexto de crise climática, perda acelerada de biodiversidade e degradação dos recursos hídricos. Quando falamos de água, é também uma ferramenta através da qual se poderá melhorar a sua qualidade e disponibilidade. De que forma? Reduzindo a poluição difusa, promovendo a infiltração da água no solo, a recarga de aquíferos e a redução de cheias e erosão, e restabelecendo a dinâmica natural dos rios.

“Restaurar” é o verbo de ação. Investir no restauro ecológico é investir na segurança ambiental, na sustentabilidade dos recursos naturais e no bem-estar das gerações presentes e futuras. Para um futuro que se quer melhor – e possível – é altura de o conjugar, colocando-o em prática!