Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A reunião com os peritos no Infarmed já estava a terminar quando o primeiro-ministro pediu a palavra para também ele agradecer aos especialistas o apoio científico à decisão política nos últimos dois anos, como já tinha feito antes o Presidente da República. Soava a despedida, tal como Marcelo também já tinha soado, mas António Costa acabou por prevenir que infelizmente ninguém o podia afirmar com segurança. Ficou a ideia, entre os presentes, que as reuniões serão, no entanto, menos regulares, e que Costa quis sublinhar que é preciso manter a vigilância elevada, sobretudo a auto-vigilância. A propósito o primeiro-ministro até contou a forma casual como descobriu que estava infetado: fez um teste enquanto fazia a barba.

O episódio contado na parte da reunião que foi à porta fechada pretendia passar a ideia da necessidade de cada um ser “diligente e manter a vigilância”, mesmo que as medidas venham a abrandar, segundo conta quem esteve presente. Quando interveio, Costa ainda começou por ir na senda de Marcelo que, antes dele, praticamente se despediu dos especialistas que aconselharam políticos durante estes dois anos: agradeceu o apoio em “dois anos intensos, complexos” e elogiou o “esforço de equipa difícil, aturado, devotado e importante”, apontando também à ministra da Saúde e a Graça Freitas. Mas Costa travou o tom de despedida, segundo os presentes ouvidos pelo Observador. “Disse que gostava de poder dizer que era a última [reunião], mas não podia”, tendo em conta alguma imprevisibilidade que envolve sempre a pandemia.

A ideia que deixou foi que “as reuniões serão menos regulares, mais espaçadas”, acrescenta uma das fontes contactadas pelo Observador. O primeiro-ministro elogiou ainda, segundo contou outra fonte presente ao Observador, a “transparência sobre informação” e o grau de conhecimento que têm sido “muito importantes” na gestão da pandemia. Na curta intervenção, Costa teve tempo para agradecer mais uma vez à ministra da Saúde ter liderado o combate à pandemia, o que sugere que a próxima reunião já poderá ser com o novo Governo (o que não significa que seja com nova ministra).

Outra novidade na parte à porta fechada: esta foi uma das primeiras reuniões do género em que ninguém fez qualquer pergunta, com os partidos que marcaram presença a darem conta sobretudo das condições para que se avance no abrandamento de restrições nesta altura.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A possibilidade foi, de resto, aberta pela ministra da Saúde, no final da reunião, ao dizer que as medidas vão ser ponderadas no Conselho de Ministros, que tem uma reunião prevista para esta semana. Aliás, Marta Temido utilizou mesmo a expressão “tão rápido quanto possível”, apesar de logo de seguida ter acrescentado as cautelas do epidemiologista Henrique de Barros: “Tão rápido quanto possível e tão devagar quanto necessário”.

“Ainda existe demasiada incerteza” para falar de endemia, exemplificou a ministra Marta Temido quando falava desta questão em concreto, apontando sobretudo para a eventualidade de poder vir a surgir uma nova variante que leve a reequacionar a situação novamente. “Estamos num cenário de incerteza e não num cenário de convívio como temos em relação a outras doenças”, afirmou Temido. Quando ainda não se sabe se fica no Governo e se fica com a mesma pasta que tem hoje, Marta Temido atirou para o próximo Governo a forma como será feito, daqui em diante, o acompanhamento da situação, embora tenha também referido que o atual modelo “provou bem” ter conseguido responder a uma “circunstância excecional”.

Quanto medidas concretas a tomar, Temido deu a entender que passará com toda a segurança por uma alteração do “paradigma de testagem, para uma testagem mais focada”. Também são de esperar alterações ao nível da exigência de certificados digitais em determinados espaços e da utilização da máscara em espaços onde se pode estar mais protegido, referiu ainda a ministra da final da reunião.

Ainda assim, o tom que o primeiro-ministro quis deixar foi de alguma cautela. Aliás, pouco depois da reunião terminar, António Costa usou a sua conta oficial do Twitter para dar conta disso mesmo. Agradeceu aos peritos o “trabalho importante” para que “as decisões pudessem ser tomadas com base no conhecimento e na melhor informação científica disponível em cada momento. Escreveu sobre a “experiência intensa” de governar “num quadro de incerteza muito elevado”. Mas acabou a prevenir que “a ameaça persiste enquanto não houver uma vacinação à escala global e, portanto, não podemos dar esta luta por encerrada”.

Agradeço a todos os peritos que, ao longo destes dois anos, fizeram um trabalho muito importante para que todas as decisões pudessem ser tomadas com base no conhecimento e na melhor informação científica disponível em cada momento. pic.twitter.com/bxnFsuisOe — António Costa (@antoniocostapm) February 16, 2022

À porta fechada, segundo a leitura feita por uma das fontes presentes (da oposição), o Governo “não terá dado sinais de querer fazer as coisas de forma mitigada”. Na leitura dessa mesma fonte, haverá uma espécie de evidente libertação das restrições, com “levantamento de máscaras e certificados o quanto antes”, tal como sugerem os especialistas.

Na reunião, Ana Paula Rodrigues, do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, sugeriu uma vigilância na fase de recuperação da pandemia, onde Portugal entrará “a curto e médio prazo”, a caminho da “normalidade”. O que propôs foi otimizar os recursos que já existem, incluindo-os num novo sistema, o Sistema de Vigilância de Doenças Respiratórias e no Sistema de Vigilância de Doenças Agudas. Aliás, a generalidade dos especialistas que intervieram nesta reunião falou na necessidade de manter a monitorização da doença apertada.