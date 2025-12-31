Ronaldo campeão mundial? Biles de volta? Miguel Oliveira na luta por vitórias? As 26 perguntas que vão marcar o ano de 2026 no Desporto

Foi um ano bom para o desporto português? Foi. Porque houve a conquista da Liga das Nações e do Mundial Sub-17 em futebol, porque houve a medalha de prata da Seleção de futsal feminino no primeiro Mundial da história, porque houve mais uma conquista nacional na Liga dos Campeões de hóquei em patins (neste caso do Óquei de Barcelos, depois de Sporting e FC Porto), porque Pedro Pablo Pichardo e Issac Nader ganharam o ouro nos Mundiais de Tóquio em atletismo, porque a canoagem portuguesa voltou a fazer vários pódios nas principais provas internacionais, porque João Almeida teve a melhor temporada de sempre com um inédito segundo lugar na Volta a Espanha em bicicleta. A lista poderia continuar mas nova lista está prestes a entrar em vigor com a passagem para o ano de 2026, mais uma vez marcado por inúmeras competições das mais diversas modalidades e com as cores nacionais em busca de mais títulos para aumentar o palmarés.
O ponto alto será, de forma incontornável, o Campeonato do Mundo de futebol nos EUA, México e Canadá, com Portugal à procura da primeira final de sempre naquela que será a sexta e última presença de Ronaldo na competição. Mas há mais, entre os Europeus de futsal, de andebol, de atletismo, de canoagem, de natação, de judo ou de voleibol e os Mundiais de canoagem, de judo ou de hóquei em patins. A par disso, as cidades italianas de Milão e Cortina d’Ampezzo recebem os Jogos Olímpicos de Inverno no mês de fevereiro.
Mas há muito mais por desvendar, da luta pelo Campeonato Nacional à possibilidade de o Arsenal poder quebrar o jejum de títulos na Premier League e ao sonho do PSG em revalidar a vitória na Champions, passando pelas ambições de grandes nomes do desporto mundial como Simone Biles, Tadej Pogacar, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Max Verstappen, Mondo Duplantis, Mikaela Shiffrin, Léon Marchand ou Summer McIntosh e pelos objetivos de nomes nacionais como João Almeida, Nuno Borges ou Miguel Oliveira, que depois de sete anos no MotoGP vai descer ao Mundial de Superbike como uma das “estrelas”. Em resumo, entre muitos outros pontos de interesse, estas serão as 26 grandes questões que o ano de 2026 vai responder no desporto nacional e internacional, com destaques para todos os gostos e modalidades.
Portugal consegue pela primeira vez ir à final de um Mundial no adeus de Ronaldo?
Cristiano Ronaldo vai fazer história, ao tornar-se o primeiro jogador de sempre a disputar seis fases finais do Campeonato do Mundo (tal como Lionel Messi, se o argentino também marcar presença), Portugal também quer mudar a história. Depois da derrota nos quartos com Marrocos em 2022, no Qatar, a Seleção pretende fintar os resultados aquém das expetativas em Mundiais realizados fora da Europa e chegar pela primeira vez a uma final da competição, resultado que iria melhorar os dois melhores registos do terceiro lugar de 1966, em Inglaterra, e da quarta posição de 2006, na Alemanha. O conjunto orientado por Roberto Martínez, que em 2025 conquistou a Liga das Nações, vai defrontar a Colômbia, o Uzbequistão e o vencedor do playoff intercontinental entre Congo, Jamaica e Nova Caledónia, em encontros realizados entre Houston e Miami.
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Quantos golos faltarão a Ronaldo para chegar aos 1.000 no final de 2026?
Cristiano Ronaldo continua a garantir que não vive obcecado com a possibilidade de chegar aos 1.000 golos oficiais na carreira mas, com a fasquia cada vez mais perto e o rendimento ao serviço do Al Nassr sem grandes alterações, essa meta está próxima e dificilmente não será atingida. Nesta altura, o avançado vai fechar o ano de 2025 a 43 golos desse número redondo, marca que deverá ser reduzida no decorrer do ano de 2026. Em paralelo, o capitão da Seleção tem como principal foco a conquista do primeiro título oficial pelo conjunto de Riade, seja através da Liga saudita, seja através da Liga dos Campeões 2, duas provas que irão fechar antes da presença num Campeonato do Mundo de seleções pela sexta vez consecutiva.
FC Porto de Francesco Farioli consegue bater o recorde de pontos numa edição da Liga?
Apesar de estar na época de estreia em Portugal, Francesco Farioli conseguiu ter um impacto imediato no rendimento do FC Porto, que vinha de uma das temporadas com menos resultados e que culminou com uma terceira posição como não acontecia há algumas décadas. Tanto que, a um jogo do final da primeira volta, a atual campanha dos azuis e brancos desafia aquele que é o recorde de pontos numa só edição da Primeira Liga: 91, alcançados pelos dragões em 2021/22 com Sérgio Conceição no comando. Nesta altura, com 16 jornadas disputadas, o FC Porto somou 46 dos 48 pontos possíveis, tendo apenas um empate na receção ao Benfica. Outra curiosidade: o treinador italiano pode também igualar o feito do agora presidente André Villas-Boas, que na temporada de estreia (e única) no Dragão foi campeão sem sofrer derrotas.
Sporting chega pela primeira vez na história às duas dobradinhas consecutivas?
Apesar da saída de Ruben Amorim em novembro e das seis semanas conturbadas com João Pereira como técnico, a entrada de Rui Borges, entre períodos com muitos lesionados à mistura, conseguiu estabilizar o Sporting… a ponto de conseguir uma das melhores épocas das últimas décadas, com a conquista do bicampeonato 71 anos depois e da dobradinha com a Taça de Portugal 23 anos depois. Agora, o conjunto verde e branco procura algo nunca alcançado na história, com a reconquista de Campeonato e Taça logo na época seguinte. Para já, os leões estão a cinco pontos do líder FC Porto e nos quartos da prova rainha, onde irão defrontar em Alvalade o AVS, tendo ainda a Final Four da Taça da Liga e a primeira fase da Champions.
José Mourinho consegue regressar aos títulos em Portugal pelo Benfica?
Depois de duas temporadas de sonho no FC Porto entre 2002 e 2004, onde ganhou tudo incluindo uma Taça UEFA e uma Liga dos Campeões, José Mourinho regressou a Portugal pela porta onde começara a carreira como técnico principal, na Luz. No entanto, a segunda passagem pelo Benfica 25 anos depois não tem sido tão conseguida como esperava, entrando no ano civil de 2026 a dez pontos de distância do líder FC Porto e com um duelo complicado pela frente nos quartos da Taça de Portugal também diante dos dragões. Existe ainda a Taça da Liga, com os encarnados na Final Four, mas o grande desafio do treinador passa por chegar às duas principais provas nacionais da temporada, além da passagem ao playoff da Champions.
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Quem sucede a Viktor Gyökeres na lista dos melhores marcadores da Liga?
A saída de Viktor Gyökeres do Sporting depois de dois anos onde marcou quase 100 golos pelos leões (97) deixou em aberto a possibilidade de haver um novo nome na lista dos melhores marcadores do Campeonato. Pedro Gonçalves começou da melhor forma mas voltou a parar por lesões musculares que lhe retiraram alguns jogos (ainda assim leva nove golos e cinco assistências em 13 partidas…), há nomes que têm dado nas vistas como Pablo (Gil Vicente), Clayton (Rio Ave), Chuchu Ramírez (Nacional), Gustavo Schettine (Moreirense) ou Begraoui (Estoril) mas a luta deverá ficar circunscrita aos três principais goleadores dos candidatos ao título: Pavlidis (Benfica, 14), Luis Suárez (Sporting, 14) e Samu (FC Porto, 11).
O PSG reconquista a Champions ou volta a haver um vencedor diferente?
À exceção do Real Madrid, o dono e senhor da Liga dos Campeões (ou atual Taça dos Clubes Campeões Europeus), ninguém conseguiu ganhar em épocas consecutivas a principal prova de clubes da UEFA este século. Esse é o principal desafio do PSG, depois de uma temporada em que só não ganhou o Mundial de Clubes mas festejou Ligue 1, Taça de França, Supertaça, Champions, Supertaça Europeia e Intercontinental. No entanto, candidatos não faltam: o Real Madrid procura a 16.ª vitória, o Barcelona quer regressar a uma final mais de uma década depois, o Bayern continua a sonhar com a subida ao segundo lugar das equipas com mais títulos a par do AC Milan, o Inter pretende “vingar” as finais perdidas de 2023 e 2025 e ainda há toda a armada inglesa onde entram Arsenal, Manchester City, Liverpool ou Chelsea na corrida a Budapeste.
Será desta que o Arsenal consegue acabar com o jejum de vitórias na Premier?
A base já era boa, o treinador era o mesmo, o investimento voltou a ser grande com as chegadas de Viktor Gyökeres, Zubimendi, Eze, Madueke, Mosquera, Norgäard e Kepa. Depois de três segundos lugares seguidos, o Arsenal apostou forte para conseguir finalmente quebrar o jejum de títulos na Premier League que perdura há mais de duas décadas (2004). Nesta altura os londrinos estão na frente mas, entre uma quebra enorme do campeão Liverpool, sabe que terá de bater a melhor versão do Manchester City depois de um ano horribilis na última temporada e um surpreendente Aston Villa. A segunda volta e o adensar do calendário serão determinantes na luta pelo título mas esta é a época em que Mikel Arteta tem todas as condições para concluir aquilo que é um projeto iniciado há seis anos que só ganhou taças até ao momento.
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Portugal volta a estar representado no pódio da Bola de Ouro?
Era preciso recuar mais de duas décadas para encontrar um jogador português que conseguisse terminar no pódio da Bola de Ouro que não fosse Cristiano Ronaldo. Aí, em 2004, Deco ficou até perto da vitória numa época em que se sagrou campeão europeu pelo FC Porto, foi à final do Europeu com Portugal e foi vendido ao Barcelona, mas o triunfo acabou por cair para Andriy Shevchenko. Até 2025, só mesmo o capitão da Seleção conseguiu entrar nessas posições, com cinco vitórias (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017), seis segundos lugares (2007, 2009, 2011, 2012, 2015 e 2018) e uma terceira posição (2019). No entanto, e no culminar de uma temporada em que ganhou quase tudo o que havia para ganhar pelo PSG além da Liga das Nações ao serviço de Portugal, Vitinha foi eleito o terceiro melhor do mundo, só atrás de Dembélé e Lamine Yamal. Os candidatos são os dos costume, a participação de Portugal no Campeonato do Mundo ditará muito do resto.
Quem vai rivalizar com Tadej Pogacar nas grandes provas de 2026?
Se dúvidas ainda existissem, o ano de 2025 acabou por consolidar o nome de Tadej Pogacar como um dos melhores de sempre: ganhou a Volta aos EAU, venceu Strade Bianche, Tour de Flandres, Flèche Wallone e Liège-Bastogne-Liège (ficando no pódio na Milão-Sanremo, na Paris-Roubaix e na Amstel Gold Race), foi o melhor no Critério du Dauphiné, conquistou o quarto Tour da carreira, foi bicampeão mundial e campeão europeu, fechou com uma vitória na Lombardia. Em 2026, o esloveno de 27 anos tentará igualar Jacques Anquetil, Eddy Merckx e Miguel Indurain com cinco triunfos na Volta a França e também Alfredo Binda, Rik Van Steenbergen, Óscar Freire, Eddy Merckx e Peter Sagan com três triunfos no Mundial.
João Almeida vai chegar pela primeira vez a uma vitória numa grande volta?
Apesar da queda no Tour que fez com que desistisse da prova na segunda semana (sem beliscar o objetivo da equipa, que passava pelo triunfo de Tadej Pogacar), João Almeida teve o melhor ano da carreira em 2025, com vitórias na Volta ao País Basco, no Tour da Romândia e na Volta à Suíça entre os pódios na Volta à Comunidade Valenciana e na Volta ao Algarve antes de conseguir o melhor resultado de sempre numa grande volta, neste caso um segundo lugar a 1.16 minutos de Jonas Vingegaard. Agora, ainda com as dúvidas sobre as provas onde Pogacar irá marcar presença, o grande objetivo do português continua a ser o mesmo: conquistar vitórias em provas do World Tour, ajudar o chefe de fila da UAE Team Emirates nas corridas onde estejam os dois e lutar por conseguir a primeira vitória de sempre numa grande volta de três semanas.
Alguém consegue ganhar um Grand Slam a Jannik Sinner e Carlos Alcaraz?
O ano de 2024 foi de afirmação, o ano de 2025 foi de consolidação. Pode cair para um lado ou para outro mas, na hora da verdade, as decisões em Grand Slams de ténis foram sempre para Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, que dominam o circuito mundial como não se via desde os Três Mosqueteiros. Agora, volta a surgir uma força tripla pronta para tentar romper com esse domínio: a sua geração, que conta com nomes como Lorenzo Musetti, Ben Shelton, Jack Draper ou Holger Rune; a geração acima, que tem Sascha Zverev, Taylor Fritz, Alex de Minaur, Daniil Medvedev, Casper Ruud ou Andrey Rublev; e ainda o expoente da última geração de magníficos, Novak Djokovic, que aos 38 anos sonha com o seu 25.º título num Major.
Nuno Borges vai repetir uma vitória num torneio ATP (e pode ser no Estoril)?
O ténis português teve momentos altos ao longo do ano de 2025, como por exemplo a presença inédita de três jogadores no quadro principal de um Grand Slam, neste caso em Roland Garros, ou os três títulos ATP na variante de pares de Francisco Cabral, que venceu torneios 250 em Gstaad, Hangzhou e Atenas jogando ao lado do austríaco Lucas Miedler. O que faltou? Um título ATP no quadro de singulares, com Nuno Borges a cair nas meias-finais em Auckland numa época em que chegou à terceira ronda na Austrália, em Roland Garros e em Wimbledon. Esse é um dos objetivos do maiato, que terminou no 47.º lugar do ranking tendo a 30.ª posição como melhor registo, numa época que marcará o regresso do Estoril Open ao circuito ATP com nova data, em julho – e desde o triunfo de João Sousa em 2018 que não há um finalista nacional.
Simone Biles vai voltar à competição para estar nos Mundiais de Roterdão?
O ano de 2025 foi de pausa quase total de Simone Biles e das “Golden Girls” norte-americanas, que não só ganharam o concurso por equipas nos Jogos de Paris-2024 como conquistaram mais seis medalhas nos exercícios apesar do surpreendente triunfo da brasileira Rebeca Andrade no solo frente a Simone Biles. Em 2026, os próprios Mundiais de Roterdão serão encarados de outra forma, depois de uma edição de 2025 marcada pelas muitas ausências onde brilharam a russa Angelina Melnikova, a argelina Kaylia Nemour e a chinesa Zhang Qingying. Dúvida: poderá Simone Biles regressar à competição? A atleta mais medalhada de sempre em Mundiais, de 28 anos, não fecha a porta a essa hipótese e admite até trabalhar para estar presente nos Jogos de 2028, em Los Angeles, mas ainda não tem qualquer decisão definitiva tomada.
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Quantas vezes vai Mondo Duplantis bater o recorde mundial da vara em 2026?
Tem apenas 26 anos, já bateu por 14 vezes o recorde do mundo da vara desde 2020, tem nesta altura a marca de 6,30 como melhor registo quando começou a série a melhorar os 6,16 do francês Renaud Lavillenie. Mondo Duplantis é um dos melhores atletas de sempre da história do atletismo e mantém essa particularidade de ir tentando desafiar-se todos os anos e em todas as provas, sendo que só em 2021 não conseguiu estabelecer uma nova marca no seu reinado. Em 2026 terá mais esse desafio extra, num ano que contará com o Campeonato da Europa ao Ar Livre de Birmingham, em agosto, como um dos picos da época. Em 2025, depois de ter ganho no ano anterior a segunda medalha de ouro em Jogos Olímpicos também a bater o recorde mundial, o sueco bateu por quatro vezes a melhor marca. E agora, como será?
Portugal supera três pódios nos Europeus de atletismo? Pichardo consegue o que lhe falta?
Os atletas nacionais tiveram um ano de 2025 muito positivo, saindo de Tóquio com duas medalhas de ouro de Pedro Pablo Pichardo (triplo) e Issac Nader (1.500 metros) no último Campeonato do Mundo ao Ar Livre, depois do bronze de Patrícia Silva (800 metros) nos Mundiais de Pista Coberta de Nanjing e dos quatro pódios nos Europeus de Pista Coberta entre a prata de Salomé Afonso nos 1.500 metros e os bronzes de Issac Nader (1.500 metros), Auriol Dongmo (peso) e Salomé Afonso (3.000 metros). Em 2026, o principal foco estará no Campeonato da Europa ao Ar Livre de Birmingham, em agosto, depois de uma edição de 2024 com três medalhas entre a prata de Pedro Pablo Pichardo (triplo, com um novo recorde nacional a 18,04 só superado por Andy Díaz) e os bronzes de Agata de Sousa (comprimento) e Liliana Cá (disco). Há ainda um outro desafio: Pedro Pablo Pichardo vai tentar ganhar pela primeira vez o ouro nos Mundiais de Pista Coberta, em Torun, única grande prova que o campeão olímpico de 2020 ainda não conseguiu alcançar.
Max Verstappen consegue igualar o recorde de Juan Manuel Fangio?
Lando Norris conseguiu quebrar a série de quatro títulos consecutivos de Max Verstappen mas a luta chegou ao último Grande Prémio, onde um terceiro lugar chegou para o britânico da McLaren chegar à sua primeira vitória com dois pontos a mais do neerlandês. Apesar desse sucesso, o tetracampeão, que contará agora com Isack Hadjar como companheiro de equipa, mantém o objetivo de igualar os cinco triunfos do argentino Juan Manuel Fangio, o que permitiria que ficasse a dois de Michael Schumacher e Lewis Hamilton num ano que marcará a estreia da Cadillac com Valtteri Bottas e Sergio Pérez. O que pode mexer com as contas? Todas as alterações nas regras, do motor metade elétrico, metade de combustão interna aos carros mais pequenos, leves e ágeis, passando pelo novo Manual Overtake Mode que vai substituir o sistema de DRS.
Haverá mais portugueses na Fórmula 1 na antecâmara do regresso ao Algarve?
Portugal está confirmado nos calendários oficiais de 2027 e 2028, com a Fórmula 1 a voltar ao Autódromo Internacional do Algarve com dois Grandes Prémios com esperança de renovação nos anos seguintes. Em paralelo, existem outros nomes nacionais ligados ao circo, como o atual diretor de corridas Rui Marques, o engenheiro agora consultor da Cadillac Pedro Sousa ou o coach de pilotos de elite Nuno Pinto. As hipóteses de ver um piloto português entre os agora 22 na Fórmula 1 são diminutas mas vão aparecendo alguns nomes como o luso-francês Victor Martins, que se juntou à Academia da Williams correndo na F2, ou o jovem Ivan Domingues, que fez em 2025 a estreia na Fórmula 3 pela equipa Van Amersfoort Racing.
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Marc Márquez vai superar Valentino Rossi e igualar o número de títulos de Agostini?
É preciso recuar até 2009 para ver o último de sete títulos de Valentino Rossi no MotoGP, a maior categoria do motociclismo mundial. Daí para a frente, com a exceção de Casey Stoner em 2011, foi imperando toda a armada espanhola entre Jorge Lorenzo, Marc Márquez e até Joan Mir. O título do francês Fabio Quartararo em 2021 e o bicampeonato do italiano Pecco Bagnaia nos anos seguintes pareciam trazer uma viragem de ciclo mas Jorge Martín e Marc Márquez recuperaram essa “regra”, com o último a igualar os sete títulos de Il Dottore ficando apenas a um do maior campeão de todos os tempos, Giacomo Agostini. É esse o principal objetivo do espanhol da Ducati, sendo que concorrência não falta entre os compatriotas Álex Márquez, Jorge Martín ou Pedro Acosta e os transalpinos Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi ou Enea Bastianini, entre outros.
Como será a estreia de Miguel Oliveira no Mundial de Superbike?
Depois de sete temporadas no MotoGP, depois de ter sido vice-campeão mundial de Moto3 e Moto2, Miguel Oliveira, que representou no último ano a Yamaha após passagens por KTM e Aprilia, vai pela primeira vez fazer o Mundial de Superbike ao serviço da BMW, equipa que ganhou o Mundial de 2025 com o turco Topraz Razgathoglu (que vai ocupar o lugar do português na Yamaha ao lado de Jack Miller) e que terminou como vice-líder nos construtores perdendo apenas para a Ducati. As expetativas são grandes, com o piloto nacional a ser apontado como um dos principais cabeças de cartaz de uma competição que vai ganhando cada vez mais seguidores e onde irá reencontrar pilotos com quem esteve no MotoGP, casos de Danilo Petrucci (que será o seu novo companheiro de equipa, depois da saída de Michael van der Mark), Andrea Iannone, Iker Lekuona ou Álvaro Bautista. Nicolò Bulega, italiano que fez duas corridas no MotoGP em 2025 e que terminou apenas a seis pontos do campeão Topraz Razgathoglu, será outro dos grandes adversários.
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Quantas medalhas conseguirá Fernando Pimenta nas principais provas internacionais?
Ganha, ganha e não se cansa de ganhar. Apesar do sexto lugar na final do K1 1.000 dos Jogos Olímpicos de Paris, naquela que foi uma das maiores desilusões da carreira, Fernando Pimenta não parou, não desistiu de poder ainda almejar uma terceira medalha olímpica como mais nenhum atleta português alguma vez obteve e continua a lutar por títulos nas principais provas internacionais de canoagem apesar dos 36 anos. Em 2025, ganhou o bronze nos Mundiais de Milão em K1 1.000 e sagrou-se de novo campeão europeu em K1 1.000 e K1 5.000, além dos outros nos Mundiais e Europeus de maratonas na short race em K1 e em K2. Agora, a temporada traz mais duas competições especiais pelos contextos em que chegam: os Europeus em junho, que se vão realizar em Montemor-o-Velho e onde tentará defender os títulos conseguidos no ano passado, e os Mundiais no final de agosto, em Poznan, cidade onde fez o primeiro pódio numa competição internacional sénior com a prata em K2 500 com Emanuel Silva no longínquo ano de… 2010.
Mikaela Shifrrin volta às vitórias nos Jogos Olímpicos de Inverno?
A atleta norte-americana de 30 anos é mais um exemplo de atleta que nunca se cansa de ganhar, neste caso nas modalidades de inverno. Tem o recorde de vitórias em Taças do Mundo, com mais de 100 superando o anterior registo que pertencia a Ingemar Stenmark, o recorde de triunfos em Taças do Mundo de slalom e o recorde de sucessos num só ano (17, em 2018/19), sendo que, a par disso, é a única esquiadora a ganhar todas as seus disciplinas de Taças do Mundo e a campeã olímpica mais nova no slalom (18 anos). Agora, Mikaela Shiffrin tem mais um grande desafio: voltar a ganhar o ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno, em Milão e Cortina d’Ampezzo (Itália), depois de um erro técnico nas provas de slalom e slalom gigante dos Jogos de 2022, em Pequim, que lhe tirou a possibilidade de repetir os sucessos de 2014 e 2018.
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Neemias Queta terá um sucessor português na NBA a breve/médio prazo?
Apesar das dúvidas que se geraram quando deixou os Sacramento Kings e acabou por rumar aos Celtics de Boston numa fase em que se falava na possibilidade de regressar à Europa, Neemias Queta é um jogador cada vez mais consolidado na NBA, tendo ganho o título de campeão em 2024 e assumindo na presente época um protagonismo muito maior pelas mudanças que a grave lesão contraída por Jayson Tatum levaram a equipa a fazer, nomeadamente as saídas de Porzingis e Al Horford. Dúvida: pode Portugal sonhar com um segundo jogador na principal liga? Pode, mesmo que não seja já em 2026: Rúben Prey, jovem de 20 anos que fez grande parte da formação no Joventut Badalona após passagens por Paço de Arcos e Queluz, está agora na Universidade de St. John’s Red Storm e poderá integrar a lista do draft… entre os próximos dois anos.
Quantos recordes vão bater Léon Marchand e Summer McIntosh?
Léon Marchand teve a grande demonstração de força nos Jogos Olímpicos de Paris, com quatro medalhas de ouro individuais mais um bronze nos 4×100 estilos, mas nem por isso deixou que essa glória arrefecesse um caminho para se consagrar como um dos melhores nadadores de sempre, ganhando mais três ouros e uma prata na estafeta dos 4×100 estilos nos Mundiais num total de sete ouros e duas pratas na competição. Agora, tão ou mais relevante do que medalhas, o francês de 23 anos aponta aos recordes mundiais dos 200 mariposa e dos 200 bruços, quando já tem as melhores marcas nos 200 e 400 estilos. Também Summer McIntosh, de 19 anos, vai procurar bater novas marcas em 2026. Depois dos quatro ouros e um bronze nos Mundiais, que se seguiram aos três ouros e uma prata nos Jogos de Paris-2024, a canadiana tentará manter o período de domínio com mais recordes além dos 400 livres e dos 200 e 400 estilos que lhe pertencem.
O que pode fazer Portugal no próximo Europeu de natação?
Depois dos Mundiais realizados em Singapura, o ano de 2026 tem o Campeonato da Europa de Paris como um dos pontos altos da temporada, além dos Mundiais de Piscina Curta em Pequim. Portugal vai chegar à competição que se realiza entre julho e agosto com o histórico das duas medalhas conseguidas em 2024 em Belgrado, onde Camila Rebelo ganhou o título nos 200 metros costas e Francisca Silva ficou com o bronze nos 400 metros livres. Diogo Ribeiro tentará também lutar por medalhas, depois de ter conseguido a medalha de bronze nos 50 metros mariposa em Roma-2022, naquele que foi o primeiro grande pódio numa competição internacional de absolutos depois dos três ouros nos Mundiais de juniores desse mesmo ano.
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A Seleção consegue chegar ao inédito tricampeonato europeu de futsal?
Depois da brilhante estreia da Seleção feminina em Campeonatos do Mundo, com uma medalha de prata numa prova onde só perdeu na final com a favorita Brasil, todas as atenções viram-se agora para a Seleção A masculina de futsal, que irá disputar o Campeonato da Europa na Letónia, na Lituânia e na Eslovénia entre janeiro e fevereiro. Grande objetivo? Conquistar um inédito tricampeonato na prova, até por forma a fazer esquecer a inglória eliminação nos oitavos do Mundial de 2024 frente ao Cazaquistão com um golo sofrido a 14 segundos do final. Nesta fase, olhando para o registo desde 2018, Portugal conquistou quatro das últimas cinco grandes provas internacionais, com dois Europeus, um Mundial e a Finalíssima. A nível de clubes, Sporting e Benfica vão também lutar pela conquista da Champions que tem fugido nos últimos anos mas apenas um marcará presença nas meias-finais… por haver um dérbi nos quartos da competição.