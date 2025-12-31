Ronaldo campeão mundial? Biles de volta? Miguel Oliveira na luta por vitórias? As 26 perguntas que vão marcar o ano de 2026 no Desporto

Como será a estreia de Miguel Oliveira no Mundial de Superbike?

Depois de sete temporadas no MotoGP, depois de ter sido vice-campeão mundial de Moto3 e Moto2, Miguel Oliveira, que representou no último ano a Yamaha após passagens por KTM e Aprilia, vai pela primeira vez fazer o Mundial de Superbike ao serviço da BMW, equipa que ganhou o Mundial de 2025 com o turco Topraz Razgathoglu (que vai ocupar o lugar do português na Yamaha ao lado de Jack Miller) e que terminou como vice-líder nos construtores perdendo apenas para a Ducati. As expetativas são grandes, com o piloto nacional a ser apontado como um dos principais cabeças de cartaz de uma competição que vai ganhando cada vez mais seguidores e onde irá reencontrar pilotos com quem esteve no MotoGP, casos de Danilo Petrucci (que será o seu novo companheiro de equipa, depois da saída de Michael van der Mark), Andrea Iannone, Iker Lekuona ou Álvaro Bautista. Nicolò Bulega, italiano que fez duas corridas no MotoGP em 2025 e que terminou apenas a seis pontos do campeão Topraz Razgathoglu, será outro dos grandes adversários.

Quantas medalhas conseguirá Fernando Pimenta nas principais provas internacionais?

Ganha, ganha e não se cansa de ganhar. Apesar do sexto lugar na final do K1 1.000 dos Jogos Olímpicos de Paris, naquela que foi uma das maiores desilusões da carreira, Fernando Pimenta não parou, não desistiu de poder ainda almejar uma terceira medalha olímpica como mais nenhum atleta português alguma vez obteve e continua a lutar por títulos nas principais provas internacionais de canoagem apesar dos 36 anos. Em 2025, ganhou o bronze nos Mundiais de Milão em K1 1.000 e sagrou-se de novo campeão europeu em K1 1.000 e K1 5.000, além dos outros nos Mundiais e Europeus de maratonas na short race em K1 e em K2. Agora, a temporada traz mais duas competições especiais pelos contextos em que chegam: os Europeus em junho, que se vão realizar em Montemor-o-Velho e onde tentará defender os títulos conseguidos no ano passado, e os Mundiais no final de agosto, em Poznan, cidade onde fez o primeiro pódio numa competição internacional sénior com a prata em K2 500 com Emanuel Silva no longínquo ano de… 2010.

Mikaela Shifrrin volta às vitórias nos Jogos Olímpicos de Inverno?

A atleta norte-americana de 30 anos é mais um exemplo de atleta que nunca se cansa de ganhar, neste caso nas modalidades de inverno. Tem o recorde de vitórias em Taças do Mundo, com mais de 100 superando o anterior registo que pertencia a Ingemar Stenmark, o recorde de triunfos em Taças do Mundo de slalom e o recorde de sucessos num só ano (17, em 2018/19), sendo que, a par disso, é a única esquiadora a ganhar todas as seus disciplinas de Taças do Mundo e a campeã olímpica mais nova no slalom (18 anos). Agora, Mikaela Shiffrin tem mais um grande desafio: voltar a ganhar o ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno, em Milão e Cortina d’Ampezzo (Itália), depois de um erro técnico nas provas de slalom e slalom gigante dos Jogos de 2022, em Pequim, que lhe tirou a possibilidade de repetir os sucessos de 2014 e 2018.

Neemias Queta terá um sucessor português na NBA a breve/médio prazo?

Apesar das dúvidas que se geraram quando deixou os Sacramento Kings e acabou por rumar aos Celtics de Boston numa fase em que se falava na possibilidade de regressar à Europa, Neemias Queta é um jogador cada vez mais consolidado na NBA, tendo ganho o título de campeão em 2024 e assumindo na presente época um protagonismo muito maior pelas mudanças que a grave lesão contraída por Jayson Tatum levaram a equipa a fazer, nomeadamente as saídas de Porzingis e Al Horford. Dúvida: pode Portugal sonhar com um segundo jogador na principal liga? Pode, mesmo que não seja já em 2026: Rúben Prey, jovem de 20 anos que fez grande parte da formação no Joventut Badalona após passagens por Paço de Arcos e Queluz, está agora na Universidade de St. John’s Red Storm e poderá integrar a lista do draft… entre os próximos dois anos.

Quantos recordes vão bater Léon Marchand e Summer McIntosh?

Léon Marchand teve a grande demonstração de força nos Jogos Olímpicos de Paris, com quatro medalhas de ouro individuais mais um bronze nos 4×100 estilos, mas nem por isso deixou que essa glória arrefecesse um caminho para se consagrar como um dos melhores nadadores de sempre, ganhando mais três ouros e uma prata na estafeta dos 4×100 estilos nos Mundiais num total de sete ouros e duas pratas na competição. Agora, tão ou mais relevante do que medalhas, o francês de 23 anos aponta aos recordes mundiais dos 200 mariposa e dos 200 bruços, quando já tem as melhores marcas nos 200 e 400 estilos. Também Summer McIntosh, de 19 anos, vai procurar bater novas marcas em 2026. Depois dos quatro ouros e um bronze nos Mundiais, que se seguiram aos três ouros e uma prata nos Jogos de Paris-2024, a canadiana tentará manter o período de domínio com mais recordes além dos 400 livres e dos 200 e 400 estilos que lhe pertencem.