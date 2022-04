Explicador. Moreira quer bater com a porta, autarcas dizem que falta dinheiro. A polémica da descentralização em cinco perguntas

Agora, Luísa Salgueiro vem pedir “união” e “solidariedade” aos autarcas e garantir que o processo não está “concluído” e é “dinâmico”, estando a trabalhar para responder às “reivindicações” de Moreira e de outros autarcas.

É, aliás, a própria autarca de Matosinhos que assume que o processo não é perfeito – ainda este mês defendia publicamente ser “imprescindível” que o Governo revisse os critérios da delegação de competências para evitar um “agravamento da situação financeira das autarquias”.

Os autarcas deveriam aceitar as novas competências, até para serem consequentes com o discurso “regionalista” que têm defendido – mas com os meios financeiros correspondentes, assumia a mesma Luísa Salgueiro.

No entanto, defendeu esta terça-feira no Fórum TSF e numa conferência de imprensa posterior, não é abandonando a ANMP que se resolve o problema: “Este é mesmo um momento decisivo que não recomenda estas atitudes. Já falei com o Rui Moreira sobre isto. Aqui não há avanços e recuos, há atitudes de colaboração com os restantes colegas, no sentido de todos podermos avançar nas melhores condições possível”.

Segundo fonte da ANMP, por causa da pandemia não foi possível fazer “uma mega reunião” que juntasse todos os presidentes de câmara, mas o périplo que Luísa Salgueiro tem feito para conversar com os autarcas e ouvir as suas queixas – já esteve no Porto, Lisboa e Coimbra, com os representantes das respetivas áreas metropolitanas e comunidades intermunicipais – vai agora continuar em direção ao Algarve e Alentejo, a 2 e 3 de maio, e depois rumo a Madeira e Açores.

As preocupações são apenas de Rui Moreira?

Não. A ANMP tem consciência de que as queixas de Moreira encontram eco em muitos outros municípios, sendo que a própria Luísa Salgueiro reconhece que a descentralização continua a ter falhas.

Esta terça-feira, também o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, teceu duras críticas ao processo, embora afastando taxativamente a hipótese de que a autarquia também venha a desvincular-se da ANMP.

“Nós não podemos estar aqui a ser os tarefeiros do Governo. Temos de ter competências que nos são atribuídas com os recursos necessários. Se o Estado nos transfere competências nas áreas da Saúde e da Educação, temos de ter capacidade e recursos para as poder exercer”, disse à Lusa, oferecendo-se para fazer o papel de mediador e “trabalhar com a ANMP” para evitar que o Porto saia da associação, que deve ter “uma voz forte em relação ao Governo seja qual for a cor do Governo.

As reações à tomada de posição de Moreira dividiram os autarcas, como a TSF noticiou. O presidente da câmara de Coimbra, José Manuel Silva (PSD), disse “compreender bem” a posição de Moreira, mas disse desejar que Luísa Salgueiro consiga abrir um debate na ANMP sobre esta matéria e resolver a situação.

Já a presidente da Câmara de Portimão, a socialista Isilda Gomes (presidente dos autarcas socialistas), teceu críticas duras a Moreira, sobretudo pela forma como anunciou a pretensão de retirar o Porto da ANMP, própria de quem “não respeita os órgãos que representam os autarcas”.

No passado, foram vários os autarcas das câmaras mais populosas do país que criticam a forma como o processo da descentralização estava a acontecer. Eduardo Vítor Rodrigues, socialista de Gaia, chegou a apontar de forma cáustica os dados errados que lhe tinham chegado sobre os recursos a atribuir à autarquia (“Em dois minutos desfiz o Excel que a ANMP andou dois anos a trabalhar”).

Isaltino Morais, o presidente independente da Câmara de Oeiras, classificou a transferência de competências como um “presente envenenado” e Bernardino Soares, ex-presidente da Câmara de Loures (comunista), juntou-se às críticas.

Parte delas foram ouvidas numa conferência promovida pelo Jornal de Notícias no Teatro Rivoli, no Porto, em que Rui Moreira voltou a liderar as queixas e a classificar o processo como uma “pseudo descentralização” e uma “tarefização” que daria aos autarcas responsabilidades que são “uma maçada para o Estado”.

Dessa conferência saiu a “Declaração do Rivoli”, um documento subscrito por dezenas de autarcas que exigia a suspensão imediata do prazo para a transferência de competências (nessa altura era janeiro de 2021) e o regresso ao diálogo direto entre Governo e municípios.

Agora, o problema volta a colocar-se de forma ainda mais evidente, com Rui Moreira a ameaçar bater definitivamente com a porta e deixar a ANMP.