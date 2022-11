Um computador, uns dossiers e uma garrafa de água. Foi assim que Rui Pinto entrou na sala do sexto andar do Tribunal Criminal de Lisboa, ao longo das últimas quatro semanas, para responder às perguntas do coletivo de juízes. E apresentou-se sempre da mesma maneira – de camisa azul, calças de ganga e sapatilhas verdes, brancas e vermelhas.

Em quatro sessões — num total de quase 24 horas em que esteve a prestar esclarecimentos ao tribunal —, o alegado pirata informático, que está acusado de dezenas de crimes de acesso indevido, violação de correspondência, acesso ilegítimo e uma tentativa de extorsão, analisou, ponto por ponto, a acusação feita pelo Ministério Público.

