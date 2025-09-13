Rui Tavares: "IL hoje em dia não serve para nada. Queremos ver liberais pelo retrovisor e morder as canelas ao Chega"

“Não quero ver a esquerda, mais uma vez, a ser uma máquina de perder Presidenciais”

Os candidatos às presidenciais têm-se multiplicado e na última semana surgiu a confirmação de que Catarina Martins vai avançar também. O Livre decidiu juntar o nome ao referendo interno, onde já estavam António Filipe e António José Seguro. Qual é que é o candidato que pode servir melhor as medidas do partido?

Tanto candidato e tão pouca escolha, o que falta dizer acerca do próximo ou da próxima Presidente da República é que é um elemento essencial para defender a democracia. Não vamos andar aqui em rodeios: a democracia está em risco no mundo, países com democracias mais antigas, mais consolidadas do que a nossa já viram perigar as suas democracias e o próximo ou a próxima Presidente da República vai jurar uma Constituição e vai ter que a defender. Acho extraordinário, por exemplo, que a direita em Portugal, de cada vez que a bola bate na trave do Tribunal Constitucional, dizem que querem rever os juízes e a Constituição, mas nas últimas eleições, quando falei que deveriam de querer mudar a Constituição, disseram para não levantar fantasmas. Se houver uma mudança profunda da Constituição, é preciso haver quem diga que o país vai ter que ir discutir, porque nas últimas eleições não a discutiu. E vamos ter que ir de novo ao jogo para ver se têm os dois terços necessários para acabar com a Constituição do 25 de Abril e isso não está a ser dito pelas candidaturas presidenciais até agora. Como a conversa em torno da ascensão da extrema-direita está muito em torno do se aceitaria ou não dar posse a um governo do Chega como se já tivéssemos que estar a projetar-nos num futuro em que o Chega estivesse no Governo. Um Presidente da República tem que fazer um discurso pedagógico da defesa da democracia e se houver dois terços, três quartos do país que não quer um governo de extrema-direita, não temos que lhe o dar de bandeja, têm de fazer pela vida e conquistar. Aliás, o debate público em Portugal está completamente enviesado, com televisões que dão todo o tempo de antena ao Chega, mas que o outro partido que cresce, que aumenta em 50% os seus deputados, que também nas sondagens supera outros partidos, que está à frente da Iniciativa Liberal, que é o Livre, não tem o mesmo tipo de destaque.

Dos três candidatos da esquerda, há algum que coloque completamente de parte?

Ainda temos tempo para que apareçam mais candidatos e o Livre não entra em lógicas de candidaturas partidárias antes do tempo porque que a sociedade civil tem capacidade e força suficiente para ver emergir personalidades que ainda falta ouvirmos a sua palavra, a sua reflexão acerca de presidenciais.

Há muito pouco tempo parecia que a esquerda podia unir-se em torno de uma candidatura que pudesse levar novamente alguém desse espaço político a Belém, 20 anos depois. Foi um erro não haver esta coordenação?

Mas porque é que estamos a falar no passado? Essa coordenação pode perfeitamente existir. Estamos com eleições autárquicas, vamos decidir o destino de muitos municípios e freguesias do nosso país, vamos cumprir com este ciclo e o ciclo das presidenciais começa a seguir ao dia 12 de outubro.

Mas essa dispersão já existe, pelo menos estes três candidatos já se chegaram à frente.

Sim, mas ainda há tempo para ideias novas. Não acho que tenhamos que nos conformar com a ideia de que cada partido vai apresentar um candidato partidário, porque as eleições presidenciais, se elas forem, no fundo, uma espécie de remistura de eleições legislativas, não têm, desde logo, nem piada, nem interesse, nem dão a resposta que o país precisa. Desde ideias de fazermos um debate à esquerda, de onde se possa verdadeiramente clarificar quem é que pode ser um candidato que passe à segunda volta com toda a certeza e que dispute a segunda volta com a direita, desde a ideia de fazer umas primárias à esquerda… nada disso é impossível.

Há uns tempos dizia num podcast da Folha de São Paulo que “a esquerda, muitas vezes, não tem o pragmatismo necessário para chegar ao poder”. Esta frase está a aplicar-se na perfeição àquilo que se está a passar?

Mais uma vez digo que não temos que estar a falar no passado. Esta dispersão não tem que ser um dado absoluto. Há candidatos que, evidentemente, ao ver surgir outras candidaturas mais amplas e que transcendam mais facilmente as fronteiras dos partidos, podem recuar. E a esquerda também pode fazer um debate interno, pode fazer umas primárias e pode, dos candidatos que há e dos que vierem a aparecer, escolher um. Na política portuguesa estamos sempre a fazer política como os comentadores a discutem. Toda a gente dá de barato que cada partido vai ter o seu candidato e que a esquerda vai ter uma dispersão. Não excluo que possa surgir uma candidatura que tenha a força necessária para que as pessoas percebam que precisamos de apostar nela e já no passado houve desistências, manifestações de apoio para que na segunda volta pudéssemos ganhar eleições presidenciais e acho que ainda há gente que deu muito ao país, que tem muita capacidade de dizer as palavras certas.

Já percebi que não dá tudo por perdido, mas caso ninguém da sociedade civil se chegue à frente e a dispersão se mantenha, o Livre teria de apresentar um candidato?

O partido vai fazer essa discussão e certamente que toda a gente entenderia que, a partir do momento em que todos os partidos apresentam um candidato, que o Livre apresentasse também o seu ou a sua candidata. O Livre tem estado a ser responsável nesta discussão sobre presidenciais, a deixar espaço para que da sociedade civil emerjam os candidatos e não tem que ser uma coisa de tirar a senha da fila para ser atendido. Se António José Seguro é o primeiro a apresentar-se e diz que tem de confluir os votos todos, mas não o vejo fazer a reflexão necessária para pelo menos evitar dizer que daria posse a um governo do Chega se fosse eleito… Se isto é uma discussão tão simples e é [para] entregar as chaves da casa da democracia a quem diz à boca cheia que quer uma quarta república e basicamente destruir a Constituição do 25 de Abril… é porque a reflexão sobre a candidatura presidencial não foi feita antes de tirar a senha da fila. Se calhar há outras pessoas que estão a fazer essa reflexão com uma dose de responsabilidade em relação ao momento histórico maior e que possam vir a dizer as palavras certas que mobilizarão a esquerda e nessa altura podemos ter que baralhar e dar de novo para uma candidatura que efetivamente tenha hipóteses de ganhar. Não quero é ver a esquerda, mais uma vez, a ser uma máquina de perder eleições presidenciais.

Pode confirmar que o nome de Rui Tavares não estará no boletim das presidenciais em 2026?

É uma pergunta muito ingrata, porque se uma pessoa disser que sim, é notícia, se uma pessoa disser que está completamente excluída, é a notícia também. O país está a viver um momento de enorme crise. Não quero ser candidato presidencial, acho que faz sentido que outras pessoas com mais anos, com mais percurso de defesa dos elementos que têm a ver com a Presidência da República, a soberania nacional, pessoas que sejam capazes de ser a primeira figura da nação. Ninguém, neste momento, com o mínimo de responsabilidade política no nosso país pode dizer que exclui completamente uma coisa, mas também não quero que daqui surjam títulos em que o Rui Tavares não exclui, porque isso pode dar a sensação de que é uma coisa que está no meu horizonte, ou que está na minha cabeça, quando não está.

Se houver uma segunda ronda em que, tal como algumas sondagens apontam, estiverem lá Henrique Gouveia e Melo e André Ventura, vai conseguir tapar alguma das caras para fazer um voto?

Não vamos ter que chegar a esse cenário, porque vamos ter o sentido de responsabilidade suficiente para não chegar a esse cenário. Porque raio é que hei de admitir que este país, que já tem um Presidente da República de direita, um primeiro-ministro de direita, um presidente da Assembleia da República de direita, os governos das regiões são de direita, as maiores cidades de direita e o maior partido da oposição extrema-direita… nas eleições presidenciais vamos ter que escolher entre uma candidatura mais de centro-direita e uma de extrema-direita? Não acho que tenha que ser assim. E no Livre tenho muitos camaradas que também acham que não tem que ser assim e há gente de muita qualidade, como a Isabel Mendes Lopes, o Jorge Pinto, a Filipa Pinto, a Patrícia Gonçalves, o Paulo Muacho e tanta gente que também pode protagonizar aquilo que é necessário protagonizar, se for preciso faremos a luta necessária para impedir esse tipo de cenário.

Apresentar um deputado não é um problema?

O Livre terá sempre o sentido de responsabilidade necessário perante o momento histórico que estamos a viver. Seja pela apresentação de uma candidatura, seja pela confluência para uma candidatura forte que permita defender a democracia e que seja oriunda do campo progressista, mas para ganhar.

Chegou a pedir uma esquerda unida para derrotar a extrema direita nas eleições autárquicas, o Livre tem 49 candidaturas, entre elas 25 ligações à esquerda. O partido fez tudo para evitar que o Chega alcance o poder em várias autarquias?

Sim, o Livre fez tudo e há uma mudança a acontecer nos hábitos da esquerda que eram muito sectários, não havia coligações, não tinham isso naturalizado, ao contrário do que a direita tinha naturalizado, e agora há bastantes coligações.