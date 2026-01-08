"Sabes que há câmaras nos aeroportos?"; "Não interessa heheheh". Como Miguel Arruda terá furtado dezenas de malas até ser apanhado

“Para ti??? Ou vendo???”. Foi esta mensagem que, no dia 16 de outubro de 2024, chegou ao telemóvel da mulher de Miguel Arruda, então deputado do Chega. Além do texto enviado via WhatsApp, surgiam três fotografias de um necessaire da marca Louis Vuitton. “Onde arranjaste isso?”, questionou a a mulher. “Não interessa heheheh, queres ou não, é original”, retorquiu o político.

A mulher acabou por aceitar ficar com a bolsa. E a sua legítima dona, uma turista que passara pelo aeroporto de Lisboa, tinha sido uma das vítimas de Miguel Arruda. Segundo a acusação deduzida pela 10.ª Secção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa foi ele quem, pelas 1h39 desse mesmo dia, se dirigiu ao tapete 9, “onde são depositadas as bagagens destinadas aos voos internacionais não Schengen e bagagens com inconformidades, e que usualmente não têm o seu proprietário à espera no local”. De lá, retirou não só a Samsonite da turista que continha a bolsa da Louis Vuitton, como um saco de desporto, vê-se pela videovigilância. Os conteúdos destas duas malas estavam avaliados em mais de 7 mil euros mas, naquele dia, o deputado queria mais: depois de ter pegado nas suas próprias bagagens, ainda tirou mais um trolley.

Miguel Arruda arrumou um total de cinco malas num veículo TVDE e seguiu rumo a casa. O necessaire da Louis Vuitton viria a ser encontrado durante as buscas feitas em janeiro de 2025 na casa dos Arruda, em Ponta Delgada, onde residia com a sua mulher.

Esta viagem de 16 de outubro de 2024 foi a primeira de dez a serem analisadas de perto pelo Ministério Público, que acusou em dezembro passado Miguel Arruda de 21 crimes de furto qualificado. A mulher foi acusada de um crime de recetação e as mensagens enviadas ao marido indicam que sabia o que ele andava a fazer: “Sabes que há câmaras nos aeroportos? Eu gosto e fico com esse. Mas não se faz mais isso, please. Que medo de seres apanhado. Que vergonha.”