Sapadores. PSP atenta a elementos "radicais", os "Capacetes Negros" no WhatsApp e o papel do Chega nos protestos

Esses contactos deram origem a vários grupos no WhatsApp — uns para organizar os protestos na zona Norte, outros para organizar os protestos na zona Sul, promovendo a aproximação entre Bombeiros Sapadores de todo o país. Durante este período, “todos os partidos pararam para ouvir as reivindicações”, acrescenta outro bombeiro sapador ouvido pelo Observador. “E praticamente todos quiseram receber-nos para nos ouvir, mas nada mudou.”

Mas a 2 de outubro, com algumas vigílias ainda a decorrer e sem sinal de negociações entre estruturas sindicais e Governo, o Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores (SNBS) decidiu marcar um protesto frente ao Parlamento. Nessa manifestação, estes trabalhadores começaram a dar sinais de descontentamento. E começou a ficar mais claro que as formas de luta pacíficas tinham os dias contados. Subiram as escadas da Assembleia da República, rebentaram petardos, gritaram palavras de ordem — muito à semelhança daquilo que aconteceu esta terça-feira.

Já com os ânimos exaltados, o Governo decidiu avançar para a mesa das negociações e a primeira reunião para discutir o futuro da carreira dos Bombeiros Sapadores aconteceu no final de outubro. Logo na primeira reunião, a 6 de novembro, os trabalhadores quiseram garantir que estavam a par daquilo que estava a ser negociado e muitos — sobretudo os Sapadores do Regimento de Lisboa — estiveram à porta do edifício-sede do Governo. Os sindicatos não aceitaram a primeira proposta apresentada e a redução salarial avançada pelo Executivo de Luís Montengero — de quase 1.100 euros para 1.917 euros — trouxe ainda mais indignação.

Terá sido nesta altura que os vários grupos criados no âmbito das vigílias migraram para um mega-grupo no WhatsApp com os contactos dos trabalhadores de todo o país, para que começassem a ser organizados os protestos junto ao edifício onde decorriam as negociações. Com o nome “Capacetes Negros” — numa alusão ao seu próprio equipamento —, este grupo inorgânico começou por organizar o protesto do dia 25 de novembro, dia da segunda reunião de negociações entre Governo e sindicatos.

Esse encontro terminou como o anterior — sem acordo — e, mais uma vez, o descontentamento cresceu. “Aldrabões” e “vergonha” eram já algumas das palavras ouvidas junto à sede do Governo no final de novembro. E com a falta de respostas, o grupo “Capacetes negros” começou a ter cada vez mais membros, adicionados por outros bombeiros. E assim foi preparado o protesto desta terça-feira, que terminou com a suspensão das negociações por parte do Governo, avisando que “não aceita negociar perante formas não ordeiras de manifestação”.