A terminar um ciclo de 15 anos no Parlamento Europeu, pronta para ajudar a liderar uma nova fase da vida interna do Bloco de Esquerda. A dias de se confirmar a passagem de testemunho entre Catarina Martins e Mariana Mortágua, Marisa Matias não tem dúvidas de que a futura liderança do partido, apesar de contar com a quase totalidade dos rostos do presente, será capaz de dar a volta aos resultados. “Volvido um ano e pouco dessas eleições, o próprio contexto nacional já é muito diferente”, antecipa.

Em entrevista ao Observador, no programa “Vichyssoise”, a eurodeputada não poupa críticas ao Executivo de António Costa. “Tem havido uma degradação muito grande da própria qualidade democrática em Portugal. Um ano e meio de uma maioria absoluta cheio de casos e casinhos, trapalhadas e, sobretudo, uma política que tem ajudado a colocar mais ainda numa posição de dificuldade os pilares essenciais de qualquer democracia”, denuncia.

A bloquista considera ainda que, se as eleições antecipadas acontecessem no curto-médio prazo, o partido estaria “mais preparado do que nas eleições de 2022” e teria, “infelizmente pelas piores razões”, um “melhor resultado” do que na última corrida às urnas. “O eleitorado é adulto. E parece-me que ao fim deste ano e pouco de governação já se percebeu que, pelo menos, a falácia da estabilidade governativa foi ao ar há muito tempo. Não está a haver resposta”, argumenta.

