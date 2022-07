Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Fábio C. teria 36 anos, se estivesse vivo. Ou tem 36 anos, se estiver vivo. Órfão de pai, morou com a mãe na antiga freguesia da Brandoa, na Amadora, até aos 4 anos. Depois, em 1989, Anabela M. saiu do país e levou consigo o filho. A família que ficou em Portugal nunca soube ao certo para onde foram viver — França, desconfiam — e acabou por perder o contacto com eles. E nunca mais tiveram notícias de nenhum dos dois.

Vieram a saber mais tarde que, já com 19 anos, Fábio veio a Portugal para fazer o seu cartão de cidadão. Cartão de cidadão esse que acabou por perder validade cinco anos depois, em junho de 2009, sem nunca mais ter sido renovado. Nele, o jovem tinha indicado uma morada estrangeira, algures nos Estados Unidos da América.

