Sem marcação, Francis ficou à porta, ao vento e ao frio. Kelum esperou dois anos por um "dia feliz". O arranque da mega-operação da AIMA

Francis Pinho não se conforma. Está sentado num banco que trouxe de casa à entrada do novo centro de atendimento de migrantes da Estrutura de Missão da agência para as migrações, que esta segunda-feira abriu portas no centro da Comunidade Hindu, em Telheiras. Foi o primeiro a chegar, era meia noite e meia, quando o vento frio soprava. São 8h30 e continua ali plantado. Num dos braços carrega um molho de documentos relativos ao seu processo, na mão uma caneta pronta a anotar o que for preciso e, pendurada no bolso das calças, traz uma pequena bandeira do país de origem, o Brasil. Não o deixam entrar.

O homem, de 35 anos, é um entre dezenas de migrantes que durante a manhã foram chegando ao centro de operações montado pela Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) para resolver os mais de 400 mil processos pendentes. Vão entrando a conta-gotas todos aqueles que receberam ao longo da semana passada emails da AIMA a agendar uma marcação. Ficam à porta todos os que, sem saber que era preciso agendamento prévio, tinham esperança de chegar cedo e conseguir uma vaga para serem atendidos. É o caso de Francis, que está em Portugal há dois anos e meio e desde essa altura espera uma marcação.

“Vi nos noticiários que iam fazer uma mega-operação, uma task force para tratar dos casos dos imigrantes. Então, eu fui o primeiro a chegar. Sentei, peguei esse frio, esse vento, e tive a informação agora de que só vão atender quem tem agendamento“, lamenta, em declarações ao Observador. Ainda assim, não arreda pé e vai contando a história aos jornalistas que ali passam.

Afastado da confusão de microfones e câmaras, Kelum Indhi aguarda pacientemente a chegada da sua advogada. Nasceu no Sri Lanka, trabalhou em países como o Dubai e Qatar e há dois anos chegou a Portugal para começar uma vida nova com a família. Apesar de, ao contrário de muitos que se juntam em frente à Comunidade Hindu, ter marcação, para as 9h30, está receoso com o que o espera lá dentro. “Esperei muito. Esta marcação veio e estou com algum receio. Não sei o que vai acontecer”, admite.

Sem marcação, dezenas de migrantes ficaram à porta do novo centro

O centro da Comunidade Hindu, na Avenida Mahatma Gandhi, onde durante dois anos funcionou um dos principais pontos de vacinação contra a Covid-19 na capital, foi o local escolhido para acolher o primeiro centro da mega-operação da AIMA. Até à abertura, que o Governo diz estar para breve, de mais 30 centros de atendimento no país, continuará a receber diariamente, em horário alargado, das 8h00 às 22h00, dezenas de pessoas. Só são atendidos os requerentes que apresentaram pedidos de legalização através de manifestações de interesse até junho de 2024 e que receberam um email de agendamento.