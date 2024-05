Serviço militar obrigatório seria "escravizar" pessoas e "não faz sentido", diz David Friedman, filho do famoso economista Milton Friedman

Se o patrão de uma empresa chegar ao pé de outra pessoa e disser “o senhor vai trabalhar para mim e se não o fizer eu vou prendê-lo“, essa pessoa “não vai gostar nada, vai opor-se violentamente – mas aos Estados, aos governos, damos autorização para fazer isso. Ou seja, é assumido que se o Estado exigir que o senhor faça parte de um júri no tribunal, ou se o chamar para o Exército, o Estado tem todo o direito de o fazer”. Para David D. Friedman, filho do lendário economista norte-americano Milton Friedman (1912-2006), isto é um paradoxo.

Em entrevista ao Observador, por videoconferência, David Friedman, que se descreve como um “anarco-capitalista“, acrescenta que “se alguém que estivesse a vender bens ou serviços dissesse ‘o senhor vai ter de comprar os meus bens e serviços, quer queira ou não, e eu vou ficar com o seu dinheiro“, a pessoa também se iria incomodar. Mas tomamos como natural que os Estados façam isso todos os dias, quando nos cobram impostos”.

Na sociedade ideal de David Friedman, que teve uma longa carreira académica nas áreas da Física e da Química mas acabou por escrever vários livros sobre Economia e Direito, não há Estado. As pessoas e as organizações entendem-se umas com as outras porque contratam os serviços de “agências de defesa de direitos“, que defendem os interesses dos seus clientes da mesma forma que, quando há um acidente de carro, as diferentes seguradoras privadas se entendem umas com as outras para chegar a uma solução justa.

Será que funcionaria? Há vários exemplos históricos de sociedades sem Estado, diz David Friedman, que recorda as conversas que teve com o seu pai, à medida que ia formando a sua visão ideal do mundo. E o que dizia Milton Friedman, o seu pai, sobre estas ideias? “A opinião dele era que o sistema que eu estava a propor poderia funcionar, mas provavelmente não funcionaria. E minha opinião era que poderia não funcionar, mas provavelmente funcionaria”.

Friedman esteve em Portugal para apresentar a palestra “Market Failures: An argument for or against government?”, a convite da Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP), em parceria com a FEP Economics Society e a Students for Liberty Portugal.

Ao Observador, explicou como é que um “anarco-capitalista” deve olhar para o tema do eventual regresso do serviço militar obrigatório em Portugal: “não faz sentido”, porque é uma forma de usar pessoas “como escravos”. E deseja “boa sorte” a Javier Milei, o Presidente argentino que também se considera um libertário “anarco-capitalista”.

É frequentemente descrito como mais do que um libertário, a designação é anarco-capitalista. Essa é a designação correta para descrever os seus pontos de vista e os modelos que propôs?

Sim, esse é um rótulo com o qual estou razoavelmente confortável.

Significa o quê, ser anarco-capitalista?

Significa que sou a favor de uma sociedade em que a atividade humana seja coordenada por transações voluntárias, por mecanismos de mercado, onde não existe um Estado. Isto é, que as funções que os Estados têm e que são úteis sejam substituídas por instituições privadas.

Portanto, não existe Estado algum.

Correto. Em termos simples, no anarco-capitalismo não existem instituições que tenham direitos especiais que as outras pessoas não tenham. Por exemplo, se o patrão de uma empresa chegar ao pé de si e disser “o senhor vai trabalhar para mim e se não o fizer eu vou prendê-lo“, você não vai gostar nada, vai opor-se violentamente a isso. Mas aos Estados, aos governos, damos autorização para fazer isso. Ou seja, é assumido que se o Estado exigir que o senhor faça parte de um júri no tribunal, ou se o chamar para o Exército, o Estado tem todo o direito de o fazer. Da mesma forma, se alguém que estivesse a vender bens ou serviços dissesse “o senhor vai ter de comprar os meus bens e serviços, quer queira ou não, e eu vou ficar com o seu dinheiro“, também se iria incomodar. Mas tomamos como natural que os Estados façam isso quando nos cobram impostos. Em poucas palavras, o Estado é uma instituição que tem esse tipo de direitos especiais que lhes permitem fazer coisas que consideraríamos violações dos nossos direitos se outras pessoas fizessem essas mesmas coisas. O que o anarco-capitalismo defende é que seria possível ter uma sociedade funcional sem tal instituição.

Não é necessário um poder central para, no fundo, arbitrar as interações entre as pessoas e empresas?

As coisas que todos nós fazemos dependem de muitas outras pessoas, com interações que não são arbitradas por ninguém. Podemos imaginar estar sozinhos numa selva e tomar todas as nossas próprias decisões, mas como podemos fazer isso numa economia moderna? E a resposta é que pode fazê-lo através de um sistema de coordenação descentralizada, que é o que é um mercado, um sistema em que a pessoa A consegue que a pessoa B e a C façam coisas por si, oferecendo-se para lhes pagar para o fazerem.

O que é que isso significa, em concreto?

Se pensar nisso, o mundo em que vivemos é, à primeira vista, impossível. Impossível porque se olhar para a quantidade de interações descentralizadas que existem na nossa vida… O exemplo que é habitual dar-se é que para fazer um lápis é preciso coordenar alguns milhões de pessoas – porque, entre outras coisas, é preciso madeira. A madeira requer motosserras para cortar árvores. Para termos motosserras é preciso ter e gasolina e uma série de outras coisas… Se analisar esta sequência, verá que, mesmo para fazer um lápis, é necessário coordenar as atividades de um grande número de pessoas. E a forma óbvia de fazer essa coordenação é ter alguém no topo a dar ordens – mas isso funciona muito mal quando estamos a falar de uma coisa com a dimensão de uma economia nacional, como se demonstrou na União Soviética.

Qual é a maneira menos óbvia?

A forma menos óbvia de isto funcionar é o que temos, ou seja, a coordenação descentralizada propriedade privada, com comércio, etc. E quando falo em ao anarco-capitalismo refiro-me a uma sociedade onde esse é o principal mecanismo de coordenação, em vez de existir um chefe no topo a dizer a todos o que fazer.

O economista Murray Rothbard, da geração do seu pai, dizia que se houvesse um botão que ele pudesse premir e, ao fazê-lo, isso acabasse com o Estado, ele iria premi-lo imediatamente. David Friedman também carregaria nesse botão?

Eu não o faria.

Porque não?

Porque acredito que para ter uma sociedade anarco-capitalista viável é preciso desenvolver as instituições que ela exige. Se simplesmente abolíssemos o Estado, criaríamos muito rapidamente outro Estado.

O seu pai, Milton Friedman, não foi tão longe. Gostava de um Estado pequeno, mas achava que deveria haver algum Estado, com intervenção limitada na sociedade e na economia… O que achava ele do anarco-capitalismo?

A opinião dele era que o sistema que eu havia descrito poderia funcionar, mas provavelmente não funcionaria. E a minha opinião era que poderia não funcionar, mas provavelmente funcionaria. Não é uma distinção assim tão nítida (risos).

Ele morreu em 2006, um dos economistas mais marcantes daquela geração, Prémio Nobel em 1976 e criador das teorias da chamada Escola Monetarista de Chicago. Falava muito com ele sobre estes temas?

Não me lembro de termos discussões muito extensas sobre isto. É óbvio para mim que existem pontos que poderiam levar o meu sistema a quebrar. E acho que era óbvio para ele que o sistema talvez não quebrasse. Penso que o nosso desacordo não era sobre a forma como os Estados funcionam, mas sobre como poderia funcionar uma alternativa.

Mas acha que as pessoas podem realmente imaginar a vida sem o Estado, nesta fase?

Não vejo porque não conseguiriam. Afinal, existiram sociedades sem Estado no passado.

Onde?

O meu livro mais recente, que fala sobre sistemas jurídicos muito diferentes dos nossos, analisa uma ampla variedade de sistemas jurídicos, começando pela China Imperial, Péricles e Atenas… Vários dos sistemas que se abordam são sociedades sem Estado ou com Estado muito pequeno. O caso que conheço melhor, porque escrevi um artigo sobre ele há muito tempo, é o chamado Período Saga, na Islândia. Esta era uma sociedade que tinha uma legislatura e um sistema judicial, mas nenhum braço executivo do governo. Então, depois de receber seu veredito, cabia a si e aos seus amigos aplicá-lo. E foi um verdadeiro sucesso. Durou cerca de 300 anos, mais tempo do que os EUA duraram até agora. E produziu uma literatura muito boa. Ainda lemos os livros que se escreveram há 800 anos sobre como aquelas pessoas se organizavam.

Algum outro exemplo?

Um exemplo mais recente seria o sistema tradicional somali, anterior ao erro que foi a criação do país da Somália. Esse era, também, um sistema onde não havia governo central e havia mecanismos através dos quais as pessoas resolviam os seus conflitos, por vezes de forma violenta, mas muitas vezes não. E há outros exemplos: os índios Comanche, por exemplo, eram comunidades sem Estado. Grande parte, penso eu, do que realmente havia na Idade Média era característico de sociedades sem Estado, no sentido de que o que determinava as interações não era o Rei, que estava muito longe, mas sim regras implícitas sobre em que circunstâncias, se alguém o prejudicasse, você tinham o direito de retaliar, por exemplo.

Quem também se descreve como anarco-capitalista é Javier Milei, o novo Presidente da Argentina. Conhece-o?

Não o conheço pessoalmente, não.

Sabe se ele leu os seus livros?

Não sei, sei que nos discursos dele já referiu outros autores da área libertária mas, tanto quanto sei, nunca fez referência ao meu trabalho.

Mas acha que estas ideias podem vingar num país como a Argentina?

Não sei o suficiente sobre a política argentina para ter uma opinião fundamentada sobre aquilo que ele pode conseguir. Mas desejo-lhe sorte.