T-shirts, camisolas de capuz, sapatilhas desgastadas ou chinelos no escritório. Quando começaram a surgir os primeiros magnatas da tecnologia, o mundo corporativo de fatos escuros passou a coexistir com programadores e engenheiros que, em muitos casos, praticamente viviam no local de trabalho. As sweatshirts e o calçado descontraído tornaram-se nos símbolos do estilo casual de Silicon Valley.

Steve Jobs foi um dos primeiros a desafiar o que estava até então associado à imagem pública de um CEO de uma empresa global, ao cunhar o uniforme que o acompanhou durante a expansão da Apple. Até hoje, a camisola de gola alta preta do designer Issey Miyake, as calças de ganga 501 da Levi’s e os ténis New Balance, ora brancos, ora cinzentos, são associados ao criador da Apple.

Anos mais tarde, tornaram-se recorrentes as ocasiões em que Sergey Brin, co-fundador da Google, surgiu em público com calçado com dedos ou com as suas famosas Crocs castanhas. Mark Zuckerberg adotou um armário de t-shirts cinzentas do designer Brunello Cucinelli, que custam centenas de euros. Jensen Huang, cofundador da Nvidia, surge em todas as ocasiões públicas de calças e t-shirt pretas, com um casaco de cabedal a completar o visual. Jack Dorsey, o criador da rede social Twitter (agora X), também era fã de tons escuros na hora de se vestir, mas em ocasiões especiais não resistia a um fato Prada.

