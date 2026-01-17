"Sinner e Alcaraz fazem o que não se via desde Roger e Rafa." Jim Courier sobre o breakup do ano, o filme que Djokovic dava e Nuno Borges

Ainda assim, Courier lembra que a equipa de Carlos Alcaraz é “muito grande” e que, apesar de Juan Carlos Ferrero ser naturalmente “uma peça chave”, o espanhol continua a beneficiar de “continuidade” por trabalhar com Samuel López, que já era o braço-direito do treinador. Sobre a dinâmica que o tenista tinha atualmente com Ferrero, o norte-americano não se alonga – mas explica que as relações profissionais, tal como as pessoais, evoluem com o tempo.

“Alguns jogadores precisam mesmo de um boss, de um chefe, e acho que alguns jogadores querem esse boss. Outros jogadores querem ser o boss. É muito único. Quando um treinador vai trabalhar com um novo jogador tem de aprender as necessidades dele e perceber a melhor maneira de lhe dar aquilo de que precisa. Por vezes, muitas vezes, o treinador está a manipular as situações sem que os jogadores sequer se apercebam. É esse o papel do treinador, perceber que psicologia pode funcionar, perceber a melhor maneira de dar as informações que o jogadores precisa de receber. É impossível saber exatamente que dinâmica é que o Juan Carlos e o Carlos tinham, como é que funcionava a relação deles, mas acho que podemos imaginar porque o Carlos começou muito novo e quando ainda sabia muito pouco, comparado com o que sabe agora. De certeza que, no início, o Juan Carlos dizia-lhe muitas vezes o que fazer e o Carlos não questionava. Não sei se continuou a ser o caso. Até porque essas dinâmicas mudam quando um jogador começa a ser mais bem sucedido, a ter mais experiência, a ficar mais confortável e mais confiante em relação ao que já sabe. É como uma relação amorosa, evolui e nós temos de evoluir com ela”, afirma.

Com quatro Grand Slam no currículo e um recorde de juventude que continua sem ser quebrado ao fim de três décadas, a verdade é que Jim Courier nunca enveredou pela carreira de treinador — e garante que nunca o considerou. “Sou casado, tenho dois filhos pequenos com nove e 11 anos. E adoro o facto de conseguir estar em casa e ser muito presente como pai. Se fosse treinador, para o fazer da maneira certa, tinha de estar a trabalhar todos os dias do ano, 24 horas por dia, tinha de estar sempre a pensar em maneiras de tornar o meu jogador melhor. Isso iria obrigar a alguns sacrifícios familiares e não estou disposto a fazê-los nesta altura da minha vida”, defende.