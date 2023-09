Nas últimas 24 horas, Marrocos já sofreu 61 abalos de terra. Uns são pequenos sismos. Outros réplicas do inesperado e raro, o maior de sempre no país, sentido por volta das 23h11 desta sexta-feira, com uma magnitude de 6.9 na escala de Richter, com epicentro na Cordilheira do Atlas, a cerca de 70 km a sul de Marraquexe, que já fez mais de mil mortos. São números provisórios que deverão subir de forma significativa nas próximas horas.

Em Portugal, as ondas sísmicas deste terramoto marroquino também foram sentidas (tal como em Espanha e no Norte de África), com relatos nos distritos de Faro, Lisboa, Setúbal, Coimbra e Porto. Poderá esta ocorrência estar ligada com os episódios sísmicos que ocorreram no nosso território esta semana? Apesar de ainda ser cedo para o confirmarem, os especialistas acreditam que não.

Fernando Carrilho, sismólogo do IPMA, explicou ao Observador que, “à partida”, não houve uma correlação entre os sismos sentidos nas zonas de Olhão, Albufeira, Évora e Arouca, na passada terça-feira, e o sismo sentido esta sexta-feira no país africano, uma vez que os contextos tectónicos em que ocorreram são “muito distintos”.

