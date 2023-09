Foram quatro os sismos esta terça-feira em Portugal Continental em cerca de 17 horas. Dois deles tiveram epicentro a sul do Algarve (com magnitudes de 3,9 e 3,7 na escala de Richter) e foram sentidos com especial intensidade nas zonas de Olhão e Albufeira. Um outro foi registado a oeste de Évora (de magnitude mais baixa, de 2,6) e foi sentido, com menor intensidade, no concelho de Montemor-o-Novo. E um último teve epicentro perto de Arouca (e magnitude de 2,5). Em nenhum dos casos foram registados danos pessoais ou materiais.

Mas poderão estes sismos ser considerados normais, tendo em conta que ocorreram no mesmo dia? Indicarão um aumento da atividade sísmica em Portugal Continental? E poderão ser até um prenúncio para um sismo de maior intensidade, semelhante ao que devastou grande parte de Lisboa e do Algarve, há mais de 250 anos? O Observador falou com os sismólogos João Fontiela e Rui Moura para esclarecer alguma destas questões.

