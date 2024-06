Sushi burritos, hambúrgueres esmagados e pastrinos: 9 sítios de street food em Lisboa para ficar ou levar

SUGOI!

Praça David Leandro da Silva 8, 1950-064 Lisboa. Quinta e sexta-feira das 12h30 às 16h00 e 19h00 às 23h00, sábado das 12h30 às 23h00 e domingo das 12h30 às 19h00.

Quem por lá passa é transportado para as ruas de Tóquio, com Hayao Miyazaki a desenhar o enredo, como que d’A Viagem de Chihiro se tratasse. Mas quem aqui lidera é Rui Rosário, o chef de 47 anos que em 2018 foi viver para o Japão, para estudar na Tokyo Sushi Academy. Agora, seis anos depois, é no 8 Marvila que vem mostrar o que aprendeu sobre a gastronomia nipónica enquanto por lá andou. A combinar pratos crus e ramen, faz no SUGOI! — sim, em maiúsculas — uma abordagem pura desta cozinha, que, diga-se, já faltava neste armazém da zona oriental da cidade. Num recanto da praça central do 8 Marvila, o SUGOI! rapidamente chama a atenção pelas letras em neon e pelo estilo street food japonês que grita. Com um balcão com 10 lugares — para quem quer assistir ao espetáculo que se faz na cozinha — e com uma esplanada com mais uns quantos, aqui come-se cultura. O “uau” — significado da expressão sugoi — vem depois de os pratos chegarem: há cebolada de sarrajão (15€), cavala (12€), choco, wakame e yuzu kosho (13€), sashimi moriawase (22€), com vários peixes, as ostras (três unidades a 12€) e o ramen. Com caldo shintan de frango, shoyu tare, yo tsong, pimenta sichuan, chasu de porco e ajitama, há o shoyu ramen (16€) que partilha a carta com os noodles com caril de porco japonês, o buta curry mazemen (14€), e com o spicy miso veggie ramen (13€), um caldo de vegetais e aveia, com miso tare, ma-yu, inari, ajitama e sésamo. Por fim, a escolha de sobremesa não promete ser demorada, uma vez que só há uma opção: o shio purin (4€), um pudim japonês com molho umeboshi.