Tabus, avisos e puxões de orelhas. O debate do Orçamento para 2025 em versão de bolso

Os candidatos a líder da oposição

A líder parlamentar do PS fez uma intervenção tão crítica do Orçamento do Estado que, a dada altura, no PCP, António Filipe a subscreveu, provocando logo de seguida; por que razão o PS não votava contra? Os socialistas justificaram com a “responsabilidade” e tentaram, ao mesmo tempo, ir fazendo prova de que continuarão a ser oposição. Prometeram até, perante um desafio do Bloco, que “cá estarão” para votar contra a autorização legislativa para mexer na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. E Pedro Nuno Santos, no discurso de encerramento, manteve em aberto a possibilidade de avançar com uma iniciativa para o aumento extraordinário permanente das pensões e ainda saiu do debate a dizer que concorda com o primeiro-ministro no “há vida para além do excedente”.

Mas o facto de ter ficado sozinho na abstenção que permitiu aprovar o Orçamento foi aproveitada pelo Chega do início ao fim destes dois dias de debate. André Ventura insistiu sempre no novo bloco central e chegou mesmo a reclamar o posto de líder da oposição. Mas foi Luís Montenegro que colocou um travão a isso, afirmando que era uma questão “matemática” e que o maior partido da oposição era o PS. Numa altura em que a principal preocupação do Governo é com eventuais coligações negativas que possam travar as suas ambições orçamentais e acrescentar problemas à proposta inicial, a linha com o PS foi sóbria durante todo o debate.