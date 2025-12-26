Trump ataca grupos armados na Nigéria para travar "matança de cristãos". Mas realidade é "mais complexa" que uma divisão religiosa

O Boko Haram é um dos grupos terroristas mais reconhecíveis no país. Foi este o grupo responsável em 2014 pelo rapto de 276 raparigas numa escola em Chibok, no nordeste da Nigéria — das quais várias dezenas continuam desaparecidas mais de dez anos depois. O método tem sido utilizado por outros grupos como forma de obter negociar a libertação de comandantes ou o pagamento de resgates. Mas o grupo também é responsável por dezenas de ataques armados e, como aconteceu esta quarta-feira numa mesquita em Maiduguri, com recurso a bombistas suicidas.

É a estes grupos que são atribuídos os ataques contra cristãos que os Estados Unidos se propõem a travar. As denúncias de “perseguição a cristãos” são feitas por vários grupos nigerianos e internacionais, entre eles a Sociedade Internacional para as Liberdades Civis e Estado de Direito (InterSociety). Um relatório desta ONG do verão de 2025 dá conta de 100 mil cristãos mortos na Nigéria por “grupos jihadistas” entre 2009 e 2025, uma compilação de múltiplos resultados ao longo dos anos — desse número, 7 mil terão sido mortos entre janeiro e agosto deste ano. Porém, os relatórios da InterSociety não discriminam as suas fontes. Questionado pela BBC, o grupo disse apenas que utiliza populações locais e “relatórios de meios cristãos” para chegar aos números apresentados.

O interesse da administração Trump e a hesitação do Pentágono sobre a Nigéria

No final de setembro, o apresentador de televisão norte-americano Bill Maher utilizou o seu programa Real Time with Bill Maher para falar sobre o que disse ser o “genocídio nigeriano“, em que relatava milhares de mortos ao longo da última década e meia. Dias mais tarde, o senador texano Ted Cruz recorria às redes sociais para denunciar a “perseguição” contra os cristãos na Nigéria — recusando, ainda assim, classificar a violência como um genocídio. Os números citados por ambos os norte-americanos eram os mesmos do relatório da InterSociety — à BBC, a equipa de Cruz confirmou que essa foi precisamente a fonte utilizada pelo senador republicano.

Na mesma altura das declarações de Maher e Cruz, Donald Trump terá assistido a um segmento sobre o tema na Fox News, a bordo do avião presidencial e ficado impressionado com os relatos, tendo convocado uma reunião com os seus conselheiros e vários líderes religiosos sobre o tema. O relato foi feito por três pessoas com conhecimento dos acontecimentos ao Washington Post, que classifica o processo como “uma ilustração das formas invulgares como a informação viaja na Washington de Trump”.

Os alertas para o “genocídio cristão” já circulavam em Washington há vários anos, pela mão de lobistas de grupos de religiosos internacionais e separatistas nigerianos do Biafra, descreve a BBC — entre eles contam-se o Governo no Exílio da República do Biafra, cujos lobistas em Washington se reuniram com vários políticos, incluindo Ted Cruz. A atenção dada por Donald Trump ao tema foi bem recebida por estes grupos, que encontraram público e palco para expor as suas preocupações.