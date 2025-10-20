Tudo o que queríamos ouvir, ouvimos no Coliseu: a noite em que o Porto abraçou os GNR

A banda fundada no Porto, em 1980, deu nas vistas desde a estreia, com o EP Portugal na CEE a ser lançado no ano seguinte. Num longo trajeto — em que se destacam discos como Psicopátria (1984), Os Homens Não se Querem Bonitos (1985) ou Rock in Rio Douro (1992), entre outros —, os GNR cruzaram influências de diversos géneros, do rock à pop, do punk à new wave. E receberam múltiplas distinções, uma delas atribuída, em 2005, pelo então presidente da República, Jorge Sampaio: a Medalha de Mérito Cultural. Na primeira noite de festa no Coliseu do Porto, a maior homenagem há de vir do público.

Tudo em família

Pouco passa das 21h30 horas, como consta do bilhete, quando o espetáculo arranca. Primeira surpresa da noite: as cortinas abrem-se, soam os primeiros acordes e, no lugar dos três membros da banda, estão os filhos: na voz, em vez de Rui Reininho, António Braga (o único que não é músico); no baixo, no lugar de Jorge Romão, Lopo Romão (vocalista e guitarrista dos Lucki Lou); e na guitarra, onde costuma estar Toli César Machado vemos António César Machado (também ele músico, baterista dos donaranha e dos Mangualde).

Espelho Meu é o tema escolhido para dar início à festa, que se há de manter em tom familiar. Afinal, o desfile de canções que se segue faz parte da banda sonora da vida de quase todos na plateia – mesmo as das das crianças que por ali se veem, algumas já fazem dos concertos dos GNR rota habitual.

Foquemo-nos, para início de festa, na prestação de parte da descendência dos GNR, com António Braga a brilhar, literalmente, no centro do palco, num fato de Rui Reininho. Assim vestido, torna-se mais fácil ver as parecenças. Partilham a figura imponente e António não dá mostras de nervosismo, embora horas antes, no ensaio da tarde, tivesse comentado quão assustador era estar naquele papel. Logo ele, que trabalha rente ao computador e nada tem a ver com os palcos. O único ponto comum entre uma coisa e outra será, porventura, o microfone de que também faz uso na secretária, graceja (e vemos logo ali uma herança do pai). Quando lhe lançaram este desafio, o primeiro instinto foi dizer que não. Mas depois pensou: “Como é ser, um dia, o senhor meu pai?”. E como é? “Não sei como é que ele faz isto. Eu fico desconfortável quando me cantam os parabéns, então como vai ser estar em palco com isto cheio?”

Ao lado, António César Machado, que se prepara para assumir o posto de guitarrista atribuído ao pai, Toli, partilha da ansiedade, à mistura com uma certa adrenalina: “Tenho experiência como baterista, nunca toquei guitarra fora do meu sofá”. Apesar de tudo, “disse logo que sim”. E Lopo Romão completa, também em tom bem-humorado: “É uma escala grande, para começar”. Não é que estejam nas Caldas da Rainha a tocar para 50 pessoas, exemplifica. Sentido de humor extensível a todos, portanto.