Já foram publicados no Portal Base pelo menos 22 contratos públicos, que totalizam um gasto superior a 13 milhões de euros, relacionados com a organização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ 2023), que se vai realizar na região da Grande Lisboa entre os dias 1 e 6 de agosto deste ano. Confrontado com o custo do altar-palco — o contrato aponta para um investimento total de mais de cinco milhões de euros —, o Presidente da República já veio avisar que vai querer ouvir as “explicações” das entidades públicas envolvidas na preparação do evento. “Quem está a preparar esses projetos tem de dar a razão de ser desses projetos”, sinalizou Marcelo.

As mais de duas dezenas de contratos públicos consultadas pelo Observador no Portal Base mostram que a esmagadora maioria do dinheiro está a ser investido nas obras no Parque Tejo-Trancão: o enorme terreno com quase 100 hectares à beira Tejo, junto à foz do rio Trancão, que abarca os concelhos de Lisboa e de Loures e que vai acolher os pontos altos do evento — as celebrações finais com o Papa Francisco e com a participação esperada de cerca de 1,5 milhões de jovens de todo o mundo.

