Uma tenda na Costa Alentejana: as férias em família perfeitas

Este ano esqueça hotéis com tudo incluído e ponha de lado o plano de alugar uma casa para as suas férias de verão. Temos uma sugestão que, para além de ser bastante mais económica, lhe proporcionará inúmeros momentos de qualidade com a sua família: acampar.

Os benefícios desta atividade, especialmente para os mais jovens, são vários: para além do impacto positivo ao nível de relacionamento interpessoal, melhoria da capacidade de lidar com o stress, menores níveis de agressividade e redução do risco de obesidade associado a um contacto direto com a natureza, acampar ajuda as crianças a desconectarem-se da tecnologia, ensina-as a respeitar o meio ambiente e deixa-as com a ideia de que menos pode ser mais.

Convencido dos benefícios, pegue na tenda e parta com a família rumo à Costa Alentejana, um dos melhores destinos em Portugal para a prática do campismo. Deixamos-lhe abaixo 3 sugestões de locais a não perder nesta zona. E para umas férias perfeitas, porque não aproveitar esta oportunidade para fazer a viagem ao volante do seu novo carro, com a ajuda do motor de busca PiscaPisca.pt?

Ilha do Pessegueiro, Porto Covo