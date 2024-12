É já a partir do próximo dia 9 de dezembro, às 14h35, que os holofotes são apontados para a economia circular. Vozes Circulares, o novo podcast da Rádio Observador em parceria com a Associação Smart Waste Portugal, vai explorar as várias vertentes sobre o tema. Quinzenalmente, às segundas-feiras, às 14h35, há um novo episódio para ouvir. Todos os episódios serão publicados no site do Observador Lab e nas plataformas de streaming.

Desde 2015 a promover a circularidade, a Associação Smart Waste Portugal (ASWP) desenvolveu uma nova estratégia para 2030, com a renovada missão de “potenciar a economia circular nas várias cadeias de valor, através da educação, inovação, colaboração e criação de novos negócios”.

Assente em três pilares – influenciar, transformar e inspirar -, esta nova estratégia da ASWP materializa-se, entre outras coisas, na criação do podcast “Vozes Circulares”, em parceria com a Rádio Observador.

No podcast, especialistas e líderes de várias áreas da cadeia de valor, como universidades, associações, centros de investigação, entidades públicas, empresas, ONGs e influencers, vão debater a economia circular e a sustentabilidade.

12 episódios, 12 temas imperdíveis

Ao longo de 12 episódios, 24 convidados vão explorar alguns dos temas mais pertinentes relacionados com a circularidade e a sustentabilidade, começando pelo conceito de economia circular, a sua importância e a diferença para a economia linear. Também serão abordadas questões como o desperdício zero e o papel crucial do ecodesign e do design inteligente, que podem ajudar a reduzir o desperdício e a maximizar a reutilização e reciclagem de materiais.

O podcast vai debater ainda a importância da produção eficiente e da melhoria contínua para a economia circular, explorando estratégias que ajudem a otimizar o uso de recursos ao longo da cadeia de produção e a prolongar a vida útil dos produtos, através do combate à obsolescência programada. Também será abordada a digitalização e como esta pode ser um motor para a economia circular, ao otimizar processos de reparação, monitorização e reutilização de produtos, promovendo uma gestão mais eficiente dos recursos.

Do ponto de vista empresarial, o podcast vai explorar como é que as empresas podem mudar os seus modelos de negócio para integrar a circularidade. Além disso, será também debatido como é que a servitização e a economia da partilha podem ajudar a reduzir o consumo de recursos, promover uma utilização mais eficiente dos produtos e criar valor de forma sustentável. Por fim, a associação e colaboração entre diferentes indústrias da cadeia de valor para promover a economia circular também irá estar em destaque.

Episódio 1: Economia Circular – 9 de dezembro, às 14h35 Aires Pereira, ASWP/LIPOR

Emídio Sousa, Secretário de Estado do Ambiente Episódio 2: Desperdício Zero – 23 de dezembro, às 14h35 Catarina Barreiros, Do Zero

Graça Borges, ASWP/Super Bock Group Episódio 3: Novos modelos de negócio – 6 de janeiro, às 14h35 Joana Maia Dias, FEUP – Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

João Pedro Azevedo, ASWP/Amorim Cork Composites Episódio 4: Ecodesign – 20 de janeiro, às 14h35 Cristina Rocha, LNEG – Laboratório Nacional de Energia e Geologia

Ana Isabel Trigo Morais, SPV – Sociedade Ponto Verde Episódio 5: Produção eficiente– 3 de fevereiro, às 14h35 Cláudia Coelho, PwC Portugal

Sílvia Machado, CIP – Confederação Empresarial de Portugal Episódio 6: Extensão do ciclo de vida – 17 de fevereiro, às 14h35 Jorge Araújo, CVR – Centro para a Valorização de Resíduos

Assunção Cristas, VdA – Vieira de Almeida

Com apresentação de Nelson Ferreira, o podcast “Vozes Circulares” vai para o ar quinzenalmente, às segundas-feiras, e o primeiro episódio sai já no dia 9 de dezembro, às 14h35. Pode também ouvir os episódios no site do Observador Lab e nas principais plataformas de streaming. Não perca!