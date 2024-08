Vaticano abre a porta a "respeitar a vontade do paciente" no fim da vida e parar alimentação artificial — mas Igreja ainda rejeita eutanásia

Como recorda o jornal Crux, dois fatores terão contribuído para que o caso ganhasse uma dimensão nacional: por um lado, ocorreu no estado da Flórida, cujo governador era Jeb Bush, irmão do então Presidente George W. Bush, que se recandidatava a um segundo mandato; por outro, o desfecho ocorreu na mesma altura em que o Papa João Paulo II, já profundamente debilitado, se aproximava igualmente do final da vida, tendo sido também alimentado artificialmente durante algum tempo.

O tema tornou-se especialmente controverso para a muito politizada comunidade católica norte-americana. No centro da polémica, uma dúvida ética fundamental: remover a alimentação e a hidratação de Terri (o que inevitavelmente causaria a sua morte) seria equivalente à eutanásia? Terri morreria da doença ou seria morta à fome? Terri Schiavo acabaria mesmo por morrer em 31 de março de 2005, com 41 anos, depois de as máquinas terem sido finalmente desligadas — quinze anos depois de ter sofrido o acidente em casa e após uma longa batalha do seu marido pelo que considerou o direito de Terri a morrer com dignidade, evitando o prolongamento artificial e indefinido da vida da mulher.

Depois da morte, os bispos católicos norte-americanos, que tinham estado envolvidos no debate em torno do caso, enviaram para o Vaticano um conjunto de questões doutrinais, pedindo um esclarecimento a Roma: afinal, fornecer artificialmente alimentação e água a um doente em estado vegetativo permanente representava ou não um “cuidado normal e proporcional”, mesmo quando os médicos dissessem que a recuperação seria impossível? Ou era, na verdade, um tratamento inútil e obstinado que devia ser evitado? A resposta do Vaticano, emitida em 2007, parece ter fechado a questão: na perspetiva moral da Igreja, manter a alimentação e hidratação é obrigatório enquanto “cumprir a sua finalidade, que é a hidratação e a alimentação do paciente”.

Na prática, só se o corpo do doente já não fosse capaz sequer de absorver a água e os alimentos é que seria moralmente lícito, para a doutrina da Igreja, suspender a alimentação artificial. Isto significava que, para a esmagadora maioria dos casos, a indicação moral da Igreja era a de que seria necessário continuar indefinidamente a manter o corpo vivo. Durante o tempo que fosse preciso, mesmo que o paciente estivesse num estado totalmente vegetativo — desde que continuasse a manter-se vivo devido à alimentação e à água.

Esta perspetiva manteve-se durante anos — alinhada com a política absolutamente anti-eutanásia da Igreja Católica. Quase vinte anos depois da morte de Terri Schiavo, contudo, a Igreja parece estar a moderar a sua perspetiva sobre o assunto. Em julho, o Vaticano publicou um documento que abre as portas da moral católica à possibilidade de os pacientes recusarem que lhes seja dada alimentação e hidratação artificialmente em caso de ficarem em estado vegetativo permanente.

Apesar de reafirmar a posição da Igreja contra a eutanásia e o suicídio assistido, o novo documento está a ser lido por alguns como um primeiro passo no sentido de abandonar uma abordagem a preto e branco das questões do fim da vida — mas a hierarquia da Igreja garante que não há qualquer rutura na continuidade da doutrina católica sobre temas como a eutanásia ou o suicídio assistido.

“Respeitar a vontade do paciente”

Em causa está o “Pequeno Léxico do Fim da Vida”, um documento publicado no início de julho pela Pontifícia Academia para a Vida — organismo do Vaticano que se dedica ao estudo teológico das questões da vida humana. O documento de 88 páginas contém “uma série de artigos explicativos e de aprofundamento, conceptualmente rigorosos e cientificamente atualizados, dos ‘cuidados paliativos’ à ‘eutanásia’, da ‘sedação profunda’ às ‘disposições antecipadas de tratamento’”, explica a Academia, sublinhando que o principal objetivo da publicação é contribuir para “esclarecer e utilizar corretamente termos muitas vezes de difícil interpretação”.