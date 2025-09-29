Tentar perceber em que fase está a economia portuguesa em termos de circularidade, e de que forma estão as empresas e organismos do setor a concretizar as mudanças, é o assunto do webinar “Da Política à Prática: Como Acelerar a Economia Circular”, que será transmitido pelo Observador, no dia 2 de outubro, a partir das 14 horas.

Organizado em parceria com a Associação Smart Waste Portugal (ASWP), o evento integra duas mesas-redondas, durante as quais serão abordadas as novas políticas relacionadas com o tema em análise, bem como diversas iniciativas na área da economia circular a que importa prestar atenção. A moderação estará a cargo de Nelson Ferreira, host da Rádio Observador.

Estratégias para a economia circular

“Estratégias Nacionais e Europeias para a Economia Circular” é o tema do primeiro painel, destinado a debater medidas como o Plano de Ação para a Economia Circular (PAEC), perceber como este tem vindo a ser implementado e o que pode ser feito para acelerar o processo, nomeadamente, por parte das associações do setor. De salientar que o PAEC é a estratégia nacional criada para promover a transição de uma economia linear para um modelo circular, tendo estado em vigor entre 2017 e 2020. Aguarda-se, agora, o lançamento de um segundo PAEC, o qual esteve em consulta pública até ao final de 2023, pelo que as expectativas em relação a este novo documento estarão também no centro da conversa.

Voltando as atenções para a dimensão europeia, o debate incidirá igualmente sobre os objetivos do Circular Economy Act, e de que forma esta iniciativa regulamentar da Comissão Europeia poderá vir a alinhar-se com o PAEC. Atualmente em discussão pública, com previsão de entrada em vigor em 2026, o Circular Economy Act visa acelerar a transição para uma economia mais circular, aumentando a segurança económica, a resiliência, a competitividade e a descarbonização da União Europeia.

Nesta primeira mesa-redonda estarão presentes Aires Pereira, presidente da direção da ASWP, Ana Cristina Carrola, vogal da direção da Agência Portuguesa do Ambiente, e Fernanda Ferreira Dias, diretora-geral da Direção-Geral das Atividades Económicas.

Concretizar com a Associação Smart Waste Portugal

Da teoria à prática, importa perceber como é que a circularidade se cumpre no terreno, e isso será feito no segundo painel, subordinado ao tema “Iniciativas ASWP e Projetos Colaborativos”. Nesta conversa, serão passados em revista alguns projetos que a própria ASWP coordena, dos quais são exemplo as iniciativas Pacto Português para os Plásticos, Plataforma Vidro+, e o mercado digital de resíduos myWaste.

Luísa Magalhães, diretora executiva da ASWP, participará no debate, assim como Patrícia Carvalho, coordenadora do Pacto Português para os Plásticos, e Nuno Vieira, coordenador da Plataforma Vidro+.

“Vozes Circulares” de regresso

A partir de 6 de outubro, o podcast “Vozes Circulares” estará de regresso para uma segunda temporada dedicada a debater o tema da circularidade e o futuro da sustentabilidade em Portugal. Da responsabilidade do Observador Lab e da ASWP, os novos episódios continuarão a ir para o ar quinzenalmente, às segundas-feiras, às 15h35, ficando disponíveis no site do Observador e plataformas de streaming.

Quanto ao webinar “Da Política à Prática: Como Acelerar a Economia Circular”, este poderá ser acompanhado no site, Facebook, e LinkedIn do Observador, no dia 2 de outubro, às 14 horas.