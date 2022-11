Um homem de 35 anos, que foi uma das vítimas do processo Casa Pia, foi detido terça-feira pela Polícia Judiciária por suspeitas de ter abusado sexualmente e devassado a vida íntima da filha. A menina tem agora 14 anos, mas alguns dos abusos denunciados terão acontecido desde os seus 11 anos. Presente a um juiz, o suspeito está agora em prisão preventiva.

Entre as vítimas do escândalo sexual que abalou a Casa Pia em finais de 2003, C. A. era considerado dos meninos mais frágeis. Desde os 5 anos que vivia numa instituição, levado como um órfão com um único laço familiar próximo: uma irmã. A partir dos 10 anos de idade acabaria por ser vítima de abusos sexuais por parte do médico que o seguia, Ferreira Diniz, e mais tarde pelo antigo aluno e funcionário da Casa Pia, Carlos Silvino (Bibi).

Aos 15 anos, C.A. teve a sua primeira tentativa de suicídio. Aos 18, ainda à espera de ser chamado a depor em tribunal num processo que se tornou mediático e dos mais falados no país, tentou novamente acabar com a vida com uma facada na barriga. Na instituição temiam pelo seu futuro, não o viam promissor.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.