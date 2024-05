“Momento triste.” A legenda acompanha um vídeo partilhado em várias publicações nas redes sociais, um conteúdo em que se sugere que o antigo lutador de wrestling e uma das figuras mais conhecidas de sempre da World Wrestling Entertainment, Eddie Guerrero, sofreu um problema cardíaco em plena atuação. Trata-se, no entanto, de uma publicação falsa.

Primeiro, os factos. Eddie Guerrero, lutador mexicano que se tornou uma estrela internacional através da WWE, morreu a 13 de novembro de 2005, aos 38 anos. Segundo relatos oficiais, Guerrero morreu por causa de uma arterosclerose cardiovascular não diagnosticada que lhe provocou falência cardíaca.

Mas será que esse episódio teve alguma relação com o vídeo partilhado nas publicações aqui em análise, e que mostram Guerrero a sofrer o que parece ser uma crise em pleno ringue? As imagens remontam, na verdade, a 20 de maio de 2004, um ano e meio antes da morte do lutador. Eddie Guerrero estava a combater com outro lutador que vemos nas imagens, John “Bradshaw” Layfield. Com o adversário no chão, Guerrero celebra a aparente vitória quando, de repente, começa a dar sinais de mal estar, acabando por cair no tapete do ringue quase inanimado.

No entanto, tal como em tantos outros momentos que ocorrem dentro dos ringues da WWE, tudo não passou de uma encenação. Eddie Guerrero não sofreu nenhum ataque cardíaco nesse dia, como descrevem alguns órgãos de comunicação social associados àquele desporto. Por outro lado, basta consultar um dos combates que Eddie Guerrero ainda fez no ano de 2005 contra, por exemplo, Randy Orton. Esse combate está disponível no Youtube.

O último combate de Guerrero aconteceria, aliás, poucos dias antes da sua morte. O lutador enfrentou “Mr. Kennedy”, num combate que acabaria por vencer.

Conclusão

Não é verdade que o antigo lutador de wrestling da WWE Eddie Guerrero tenha sofrido um ataque cardíaco durante um combate. Tudo passou de mais uma encenação própria daquele espetáculo/desporto. Eddie Guerrero morreu, de facto, devido a complicações cardíacas, mas o vídeo em causa é de 2004 e o lutador mexicano ainda participou em mais combates em 2005, ano em que morreu.

