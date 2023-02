A fotografia de um cão, alegadamente junto à mão da sua dona, que se encontra debaixo de escombros após o sismo que atingiu esta segunda-feira a Turquia, tem sido muito partilhada nas redes sociais. “Força, Turquia. Deus abençoe todos vocês”, lê-se numa dessas publicações, que é acompanha pela imagem do cão, que está junto a uma mão e com o focinho para cima.

A história do cão que salvou a dona emocionou várias pessoas, que fizeram questão de a partilhar nas suas redes sociais. Foi o caso de André Ventura, presidente do Chega. “Na Turquia, após este sismo devastador, foi um cachorro que descobriu e salvou a dona. Ainda há seres humanos que maltratam os animais. Devíamos estar-lhes gratos por tudo o que nos dão!”, escreveu o líder do Chega no Facebook, numa publicação que conta com mais de sete mil ‘gostos’.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A imagem é, de facto, verdadeira, mas não data desta segunda-feira, 6 de fevereiro, dia em que a Turquia foi atingida por um sismo de magnitude 7.8 na escala de Richter. Através da pesquisa por imagens do Google Imagens é possível perceber que a fotografia pertence à agência britânica Alamy.

A imagem data de 18 de outubro de 2018 e foi tirada pelo fotógrafo Jaroslav Noska, fazendo parte de um conjunto de fotografias que têm o título “Dog looking for injured people in ruins after earthquake” (“Cão à procura de pessoas feridas em ruínas após o terramoto”, em português).

No site da Alamy não existe qualquer informação que aponte para o local onde foi tirada a imagem do cão junto à mão de uma pessoa nos escombros. Mas é possível constatar que a imagem antecede, em vários anos, os acontecimentos desta semana na Turquia e Síria e que já contabilizam mais de 20 mil mortos e mais de 100 mil feridos.

Esta também não é a primeira vez que esta e outras imagens de cães tiradas por Jaroslav Noska ficam virais. Em 2019, na Albânia e, em 2020, também na Turquia já tinha acontecido o mesmo.

Conclusão

A imagem de um cão que terá conseguido descobrir e salvar a dona após o sismo que abalou a Turquia tem sido muito partilhada nas redes sociais, inclusive por figuras públicas, como André Ventura.

A fotografia é verdadeira, mas a história não. A imagem, que pertence à agência britânica Alamy, data de 18 de outubro de 2018 e, portanto, não está relacionada com o sismo que atingiu a Turquia no dia 6 de fevereiro deste ano.

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.