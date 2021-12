Uma publicação no Facebook alega que “os que foram vacinados e os que não foram” são “separados por uma cerca de plástico” e mostra um vídeo de um espaço comercial onde é possível ver uma barreira improvisada em plástico, numa zona onde as pessoas circulam com carrinhos de compras. O que a publicação esconde — não traduzindo uma das placas indicativas que se veem nas imagens — é que se trata apenas de uma divisão no acesso a uma zona comercial.

A divisão em causa, num supermercado da cadeia Kaufland, na Roménia, foi criada para separar o acesso à zona de centro comercial da zona de supermercado (ou seja, de bens essenciais). Nas imagens é possível ver uma sinalização em vermelho que indica precisamente essa divisão.

Na Roménia, onde as imagens foram registadas, de acordo com as regras em vigor, disponíveis na página do governo romeno, fica claro que o acesso a “centros comerciais é permitido apenas a pessoas vacinadas contra o Sars-Cov2, 10 dias depois de completar o esquema vacinal, ou a recuperados entre os 15.º e 180.º dia após teste positivo”. Em alternativa, é permito o acesso também a quem tenha “um teste com resultado negativo PCR nas 72 horas anteriores ou um teste rápido de antigénio com validade de 48 horas”.

A barreira visível serve apenas para separar a zona de livre acesso da zona de acesso exclusivo a quem tenha certificado verde ou teste (PCR ou antigénio) realizado, devido às regras impostas pelo governo romeno no âmbito do combate à Covid-19.

Conclusão

É falso que a barreira em plástico que se vê na imagem sirva para separar pessoas vacinadas ou não vacinadas. A barreira serve para separar duas áreas distintas de uma zona comercial: um supermercado e uma galeria de lojas (num centro comercial). Dada a restrição imposta pelo governo romeno para aceder a centros comerciais, foi necessário criar a divisão no supermercado.

ERRADO

