A imagem de um alegado artigo onde cientistas avisam para um maior risco de ataque cardíaco ao sacudir edredões tem deixado alguns utilizadores do Facebook em alerta.

Pelo post acima referido, não fica clara qual a origem da informação, porque a imagem está cortada. Contudo, pesquisando noutras publicações da mesma rede social, encontram-se imagens onde é possível ver que a peça terá sido publicada originalmente no site do canal de televisão britânico ITV News.

Fazendo uma pesquisa pelo site da ITV News, não surge nenhum artigo com esse título. O Observador tentou contactar o canal de televisão para perceber se se tratava de uma notícia verdadeira, mas até ao momento não obteve resposta. A informação, porém, foi avançada por um porta-voz da ITV News à Reuters:

Temos conhecimento de que um artigo falso está atualmente a circular online como se fosse uma história da ITV News. A ITV News leva muito a sério a criação de notícias precisas e de qualidade e, como tal, estamos a investigar a origem desta notícia falsa.”

Segundo a mesma agência de notícias, alguns utilizadores das redes sociais têm usado esta imagem para mostrar que existe uma campanha para ocultar os efeitos secundários das vacinas contra a Covid-19. Ou seja, opta-se por atribuir um maior risco de ataque cardíaco a outras situações, como sacudir edredões, em vez de se dizer que ‘a culpa’ é das vacinas.

Mais: se se prestar atenção à imagem, percebe-se que foi modificada. No canto superior direito, aparece a palavra “Martin” com um tipo de letra diferente dos restantes alegados separadores. Olhando para o site da ITV News, não há nenhum separador (ou qualquer outra referência gráfica) com esse nome.

Importa ressalvar que, ainda antes de as vacinas serem amplamente disponibilizadas no mercado, mas também depois desse momento, e de forma regular, as autoridades de saúde têm disponibilizado informações atualizadas sobre os efeitos secundários verificados após a toma das várias vacinas contra a Covid-19. A autoridade do medicamento em Portugal, o Infarmed, tem também feito uma distinção entre efeitos adversos reportados e cientificamente comprovados, por um lado, e, por outro lado, efeitos reportados mas não verificados — entre os quais o reporte de mortes associadas à toma da vacina, situação em que não se comprovou, até ao momento, uma relação de causa-efeito em qualquer caso suspeito.

Conclusão

O artigo da ITV News em que cientistas alertam para um maior risco de ataque cardíaco ao sacudir edredões é falso. O canal de televisão britânico confirmou que está a investigar “a origem desta notícia falsa”.

