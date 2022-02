O ex-ministro do Ambiente do Brasil, Ricardo Salles, fez ontem uma publicação nas redes sociais na qual sugeriu que Jair Bolsonaro “evitou a 3ª Guerra Mundial” ao encontrar-se com Vladimir Putin. Ricardo Salles atribuiu à CNN a suposta informação, como se fosse uma notícia deste órgão de comunicação social. Mas trata-se de uma montagem. A própria CNN desmente que alguma vez tenha divulgado tal notícia e fala em “fake news”.

A publicação do antigo ministro de Jair Bolsonaro, disponível aqui, surgiu na véspera do encontro entre o presidente brasileiro e o presidente russo esta quarta-feira, a propósito do conflito Rússia-Ucrânia. “Putin sinaliza recuo na Ucrânia, presidente Bolsonaro evita a 3ª Guerra Mundial”, lê-se na alegada notícia da CNN, com o logo oficial do canal incluído.

A montagem foi imediatamente partilhada por vários utilizadores de redes sociais, como é possível ver na captura de ecrã de Facebook em baixo.

A CNN não tardou a desmentir a informação. Numa publicação feita no site oficial da CNN Brasil, o editor de conteúdos digitais deste órgão de comunicação social garante que a publicação do ex-ministro do Ambiente é uma “montagem” e afirma que a frase é “mentirosa”. Neste artigo, é também possível ver “fake news” (notícias falsas) sobre a montagem.

Depois desta reação da CNN, Ricardo Salles voltou ao Instagram para partilhar o desmentido e ironizou com a hashtag #nobelnaro. Trata-se de uma referência a uma outra montagem na qual o ex-ministro sugeria que Jair Bolsonaro poderia receber o prémio Nobel da Paz este ano pela suposta influência na resolução do conflito entre Rússia e Ucrânia. Esta montagem foi também partilhada por Ricardo Salles no Instagram e está disponível aqui.

Já no Twitter, o ex-ministro de Bolsonaro chamou “ridículos” à CNN Brasil, citando uma vez mais o desmentido do órgão de comunicação social.

Kkk vcs são ridículos ! https://t.co/VtMQc7SLdc — Ricardo Salles (@rsallesmma) February 15, 2022

Do lado do Partido dos Trabalhadores, o senador Humberto Costa criticou a publicação. “Mais uma fake News dos aliados de Bolsonaro. É muita falta de caráter fazer piada sobre um tema tão delicado”, escreveu no Twitter.

Mais uma fake News dos aliados de Bolsonaro. É muita falta de caráter fazer piada sobre um tema tão delicado. O Bolsonarismo não respeita nada nem ninguém. Para deixar essa mentira com cara de verdade, envolveram até a @CNNBrasil que deveria se pronunciar. pic.twitter.com/iarC9jRext — Humberto Costa (@senadorhumberto) February 15, 2022

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, e o presidente russo, Vladimir Putin, encontraram-se esta quarta-feira em Moscovo. Bolsonaro garantiu em conferência de imprensa que o Brasil está “solidário” com a Rússia.

Estou muito feliz e honrado pelo seu convite. Somos solidários à Rússia. [Temos] muito a colaborar em várias áreas: Defesa, petróleo e gás, agricultura… As reuniões estão acontecendo”, declarou, ao lado de Putin.

Já Vladimir Putin descreveu o Brasil como o principal parceiro comercial da Rússia na América Latina e admitiu que é “uma alegria” receber o homólogo brasileiro em Moscovo.

O encontro entre os dois líderes e a publicação falsa do antigo ministro do governo brasileiro surgem numa altura em que persiste a ameaça de um ataque militar russo à Ucrânia.

A Rússia anunciou ontem o início da retirada de algumas das tropas que estavam junto às fronteiras da Ucrânia (algo que Ricardo Salles destaca na montagem) e descreveu como “histeria ocidental” os alertas de uma suposta invasão iminente do país vizinho.

Ricardo Salles, alvo de investigação criminal por suposta atuação ilegal em favor de madeireiros, deixou o cargo de ministro do Ambiente do governo de Jair Bolsonaro em junho de 2021. A exoneração foi confirmada na altura pelo presidente do país.

Conclusão

Falso. A CNN não noticiou que o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, “evitou a 3ª Guerra Mundial”. Trata-se de uma montagem feita por um antigo ministro de Bolsonaro, que foi depois partilhada por vários utilizadores das redes sociais. A informação é desmentida pela própria CNN, que fala em conteúdo “mentiroso” e em “fake news”.

A montagem surgiu na véspera do encontro entre os líderes dos dois países, numa altura de alta tensão entre Rússia e Ucrânia.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook