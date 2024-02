Um suposto artigo publicado no site da CNBC corre nas redes sociais, com as publicações que o partilham a referirem que revela a “realidade em 2024 da operação global militar” dos Estados Unidos com o nome “Storm” (Tempestade).

Por baixo da alegação de uma “verdade revelada”, surgem imagens do suposto artigo. Tem o logótipo da CNBC, mas nada mais se parece com o site da televisão norte americana. Seguem-se screenshots de partes de um artigo que não está completo e cuja autoria, em várias publicações semelhantes encontradas, é atribuída a Pascal Najadi.

O início do texto refere, numa linguagem pouco clara, que “o atual presidente Trump em tempo de guerra é a retribuição pela alta traição e democídio cometido por elementos corruptos e desonestos do governo, Organização Mundial de Saúde”. Diz também que, “no ano de 2023, tornou-se evidente que a operação psicológica Covid foi meticulosamente planeada e executada muito antes da sua implementação”.

E continua enumerando “indivíduos em posições de poder dentro de governos, organizações supranacionais, ONG, fações militares e médicas” que “trabalharam ativamente contra o bem-estar da humanidade” durante a pandemia, tais como “Fauci, Biden, a OMS, o Fórum Económico Mundial, Gavi, Bill Gates, o ministro da Saúde e Presidente Suíço Alain Berset, Emmanuel Macron, Lula do Brasil, Von der Leyen, Lauterbach, Drosten , Trudeau”.

O texto fala nas “regras restritivas” e “inconstitucionais” impostas na altura da Covid, das vacinas e dos lucros que as farmacêuticas tiveram. E refere a suposta “operação Tempestade” que surge na teoria da conspiração do grupo americano QAnon, como o conflito social que vai acontecer antes de a sociedade chegar ao “grande despertar” — o momento em que altas figuras do partido democrata dos EUA serão presas, segundo a tal teoria.

O artigo em causa não foi publicado na CNBC, ao contrário do que alegam várias publicações partilhadas no Facebook, o que é facilmente comprovado por uma pesquisa na internet e no site da CNBC. Já esteve, no entanto, online num site que também não era da televisão norte-americana — tal como é referido pela Reuters. Na barra de endereço, pode verificar-se que não se tratava do URL da CNBC, que é www.cnbc.com e não www.cnbcusa.com.

Conclusão

A publicação refere que o site da CNBC publicou um artigo sobre a “operação militar especial” nos EUA, que está relacionada com o grupo conspiracionista QAnon. Mas o texto nunca foi publicado pela televisão norte-americana.

